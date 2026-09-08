Antonio Albanese, arriva il premio che celebra una carriera fuori dagli schemi: l’appuntamento è a Forte dei Marmi (e ci sono anche altri vincitori) Il comico, attore e regista italiano riceverà il prestigioso riconoscimento il 19 settembre in piazza Garibaldi. Premiati anche Ortolani, Robecchi e Fanucchi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Uno dei volti più riconoscibili della comicità italiana sarà protagonista a Forte dei Marmi per un validissimo motivo. Antonio Albanese riceverà il Premio Satira alla carriera, un riconoscimento che celebra un percorso artistico che ha attraversato cinema, teatro e televisione senza snaturarsi. L’appuntamento è per il 19 settembre 2026, e riunirà nella celebre piazza Garibaldi anche altri nomi del cinema italiano, premiati per aver saputo raccontare il presente con sguardo pungente, originale e spesso irriverente.

Antonio Albanese riceverà il Premio internazionale Satira politica alla carriera

Sarà Antonio Albanese il protagonista della prossima edizione del Premio internazionale Satira politica di Forte dei Marmi, che gli assegnerà il riconoscimento alla carriera per il suo percorso nel mondo della comicità, del cinema e della scrittura. La cerimonia si terrà il 19 settembre, alle 18:00, in piazza Garibaldi. La manifestazione premierà anche numerosi protagonisti della satira e della cultura contemporanea: Leo Ortolani riceverà il premio per il fumetto, Giulia Vecchio quello per la parodia e Alessandro Robecchi sarà premiato per il libro. A Francesco Fanucchi andrà il riconoscimento per la stand up, mentre Alessandra Carnaroli sarà premiata per la poesia e Federico Basso per la televisione. Tra gli altri vincitori figurano inoltre Francesco De Carlo, premiato nella categoria italiani all’estero, Enricosadici per il web e Alessio Rubino, vincitore del Premio Satira per il web Forte dei Marmi.

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Il sindaco Bruno Murzi ha ricordato l’importanza della manifestazione, considerata ormai parte della storia culturale della città, sottolineando il valore di una satira capace di osservare il presente con libertà, intelligenza e ironia.

Lavoreremo da Grandi, l’ultimo film di Antonio Albanese

L’ultimo film di Antonio Albanese è uscito nelle sale cinematografiche il 5 febbraio 2026 e si intitola Lavoreremo da Grandi, diretto e interpretato proprio dal comico. Quattro uomini molto diversi tra loro si ritrovano in una tranquilla provincia affacciata sul lago, convinti di poter trascorrere una serata senza sorprese. Beppe, Umberto e Gigi condividono da anni fallimenti, disillusioni e vecchie amicizie, mentre Toni, il figlio di Umberto, è appena tornato a casa dopo l’ennesima esperienza in carcere. La loro serata prende però una direzione drammatica quando, durante il viaggio in auto, si imbattono in un corpo sulla strada. Invece di chiedere aiuto, il gruppo sceglie di scappare e nascondersi, trasformando una notte qualunque in una situazione sempre più fuori controllo.

Costretti a rimanere insieme e a fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte, i quattro vedono emergere segreti, rancori e fragilità che per anni avevano tenuto nascosti. Quello che sembrava un semplice incidente diventa così l’innesco di una notte imprevedibile. Nel cast, troviamo anche:

Giuseppe Battiston

Nicola Rignanese

Niccolò Ferrero

Francesco Brandi

Marianna Folli

Claudia Stecher

Alessandro Egger

Bebo Storti

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