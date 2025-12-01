Antonio Albanese su RaiPlay: la fiction coraggiosa che tutti dovrebbero vedere Una fiction Rai poco nota, ma tra le più audaci e intelligenti degli ultimi anni: Antonio Albanese sorprende con una satira da riscoprire su RaiPlay.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

C’è una fiction Rai che non ha mai fatto rumore, non è diventata virale e non è stata inghiottita dal vortice dei trend social, ma che oggi più che mai merita di essere riscoperta. I Topi, creata, scritta e interpretata da Antonio Albanese, è uno dei progetti più coraggiosi e brillanti della televisione italiana recente. Una serie che non indulge nei cliché del crime, ma li ribalta con un’ironia corrosiva, capace di far sorridere e pensare con la stessa intensità. Disponibile gratuitamente su RaiPlay, I Topi è una di quelle opere che arrivano in punta di piedi ma restano impresse per giorni. Due stagioni che scorrono in poche ore, lasciando addosso la sensazione di aver visto qualcosa di diverso, qualcosa che mancava. Una satira che graffia, che non cerca il glamour del genere mafioso, ma scava nelle sue contraddizioni più intime, trasformandole in una commedia grottesca e irresistibilmente umana.

I Topi – Un racconto grottesco che smonta i miti criminali

Al centro della storia c’è Sebastiano, un mafioso latitante interpretato da un Albanese in stato di grazia. Vive nascosto in una villetta del Nord Italia, circondato da allarmi, telecamere e cunicoli che portano a un bunker segreto. Con lui convivono la moglie Betta, la figlia Carmen e lo zio Vincenzo, interpretato da un magnetico Tony Sperandeo. Sono tutti prigionieri di una quotidianità claustrofobica, costretti a muoversi come… topi. Letteralmente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La loro vita è un susseguirsi di paure, piccole ossessioni e momenti assurdi che sfiorano l’assurdo teatrale. È proprio in questo microcosmo sotterraneo che Albanese costruisce una strepitosa metafora dell’Italia: un Paese dove il potere si nasconde, si contorce, si reinventa, e dove l’ironia diventa l’unica arma davvero sovversiva. Ogni episodio è uno specchio deformante della realtà, in cui la risata non alleggerisce la violenza mafiosa, ma la smaschera.

La serie di Antonio Albanese era troppo avanti per il suo tempo

Quando I Topi debuttò su Rai 1, molti spettatori non sapevano come interpretarla. Non era la classica fiction sulla mafia, né un semplice esercizio comico: era qualcosa di nuovo, di più audace. La critica lo capì subito e salutò la serie come un piccolo colpo di genio: una satira colta, raffinata, capace di unire dialetto, commedia dell’assurdo e osservazione sociale.

Con il passare degli anni, I Topi si è trasformata in un culto discreto, un titolo apprezzato da chi cerca una televisione fuori dagli schemi. Oggi la serie è disponibile gratuitamente su RaiPlay, pronta per essere riscoperta anche da chi non l’ha mai vista. In un panorama pieno di produzioni simili tra loro e visivamente impeccabili ma spesso senza anima, questa fiction rappresenta un raro esempio di libertà creativa. Albanese riesce a raccontare le contraddizioni del potere mafioso con ironia, senza però svilirne la gravità, mostrando che ridere può essere un gesto profondamente sovversivo. Rivederla oggi significa ritrovare una televisione capace di rischiare, di graffiare e di dire qualcosa di vero.

Potrebbe interessarti anche