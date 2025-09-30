Antonio Albanese spiazza su Netflix con la follia in questo film: perché è imperdibile
Riccardo Milani dirige una super commedia che svela con ironia le contraddizioni della società italiana, con un cast straordinario guidato da Antonio Albanese.
Non poteva esserci coppia migliore per una commedia pensata per far ridere grandi e piccini. Su Netflix arriva un film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi, diretto da Riccardo Milani. Risate assicurate ma anche una riflessione sulle differenze sociali, tra pregiudizi e scontri culturali. Insomma, un lavoro decisamente ben riuscito perché, con tono leggero, riesce a strappare sorrisi ma anche dei punti di vista sulla società. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Come Un Gatto In Tangenziale, Antonio Albanese ‘vive’ le differenze sociali
Forse, molti di voi capiranno di quale film stiamo parlando… Sì, proprio di Come Un Gatto In Tangenziale, una commedia italiana del 2017 diretta da Riccardo Milani, e con Antonio Albanese e Paola Cortellesi. La storia non è poi così tanto bizzarra, anzi, tutt’altro. Racconta l’incontro tra due mondi completamente diversi: Giovanni, un uomo colto e abituato a vivere tra privilegi e comodità, e Monica, mamma del quartiere romano di Bastogi, che affronta ogni giorno una vita dura ma piena di affetto. Le loro strade si incrociano quando i figli iniziano a frequentarsi, e da quel momento in poi preparatevi alle risate, con situazioni divertenti, a volte comiche, a volte toccanti, che mostrano quanto le differenze sociali e culturali possono variare i rapporti tra le persone. Antonio Albanese porta sullo schermo Giovanni in modo incredibile: all’inizio freddo e un po’ arrogante, ma piano piano scopre un mondo nuovo, imparando che empatia e umorismo possono abbattere qualsiasi barriera. Paola Cortellesi, nel ruolo di Monica, trasmette tutta la forza e la vitalità di chi vive ai margini, senza mai perdere la dignità e la capacità di ridere, anche delle difficoltà della vita.
Qualche curiosità sul film Come Un Gatto In Tangenziale e dove vederlo in streaming
Il film è ambientato principalmente nel complesso residenziale Bastogi, tra Torrevecchia e Quartaccio a Roma, simbolo della periferia romana, già protagonista di un documentario che ha ispirato la sceneggiatura. Altre scene, invece, sono girate a Bruxelles (in particolare quelle legate al lavoro di Giovanni), mentre altre si svolgono sulla spiaggia di "Coccia di Morto" a Fiumicino. Il film ha avuto grande successo in Italia, arrivando ad incassare oltre 10 milioni di euro, e ha dato origine al sequel Come Un Gatto In Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (2021). Altra curiosità interessante che non riguarda proprio prettamente la pellicola è che il regista Riccardo Milani è il marito di Paola Cortellesi, interprete di Monica.
Se volete vedere questo film, non dovete fare altro che accedere al vostro account Netflix, cercarlo nel catalogo e godervelo in streaming.
