Antonino Spinalbese si è sposato, il post criptico con la compagna sorprende i fan: "Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno” Un post inaspettato con una frase che lascia poco spazio all’immaginazione, seguita da un silenzio che alimenta il dubbio: Antonino Spinalbese ha davvero detto sì in segreto da tutti?

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dove finisce la suggestione e dove comincia la realtà? È la domanda che rimbalza da ore sui social dopo che Antonino Spinalbese ha pubblicato su Instagram una serie di scatti insieme alla compagna Ainhoa Foti Rodriguez, accompagnati da una frase che ha immediatamente acceso il gossip.

Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez: il post che divide il pubblico

Il post è comparso nella mattinata di oggi, lunedì 16 marzo e mostra la coppia in pose intense, in bianco e nero, all’interno della stanza dell’hotel milanese Tivoli President. L’atmosfera è da copertina: immagini sotto la doccia, sguardi complici, e un’atmosfera romantica che ha contribuito a rendere il tutto ancora più enigmatico. Ma è la didascalia a catalizzare l’attenzione, trasformando uno shooting elegante in un possibile annuncio di nozze: "Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno" La domanda, inevitabile, è : Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez si sono davvero sposati? Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale, né dettagli su una eventuale cerimonia celebrata in gran segreto. Eppure molti utenti, leggendo quelle parole, non hanno avuto dubbi e si sono precipitati a scrivere messaggi di auguri e congratulazioni. Allo stesso tempo, non sono mancate le perplessità. Il post risulta brandizzato e questo dettaglio ha portato diversi osservatori a ipotizzare che si possa trattare di una trovata pubblicitaria o di uno shooting costruito ad arte per generare curiosità. In un’epoca in cui comunicazione personale e strategia promozionale si intrecciano sempre più spesso, il confine tra annuncio autentico e provocazione studiata diventa sottile.

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I dubbi per la relazione vissuta lontano dai riflettori

Antonino Spinalbese, noto anche per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha sempre cercato, almeno negli ultimi tempi, di mantenere la sua vita sentimentale lontana dall’eccessiva esposizione mediatica. La storia con Ainhoa Foti Rodriguez sarebbe iniziata nei primi mesi del 2024 e a maggio dello stesso anno i due hanno deciso di mostrarsi insieme pubblicamente. Da allora, poche apparizioni e pochissimi dettagli condivisi.

Lei, originaria di Genova ma residente da tempo a Milano, lavora come tatuatrice e in passato è stata modella per brand importanti come Intimissimi, Guess, Chopard e Brosway, prima di conseguire un master in Fashion Styling all’Accademia del Lusso di Milano. Un profilo che, almeno fino ad ora, è rimasto piuttosto distante dalle dinamiche del gossip.

Il passato e le parole sull’amore

Impossibile non ricordare la relazione di Antonino con Belen Rodriguez, dalla quale è nata la piccola Luna Marì. Nonostante la fine del rapporto sentimentale, tra i due ex pare ci sia oggi un equilibrio fondato su rispetto e collaborazione, con un unico obiettivo condiviso: garantire alla figlia un ambiente sereno.

In un’intervista del marzo 2023, Antonino aveva dichiarato: "Io credo di non riuscire a gestire un altro amore perché sono completamente invaghito di mia figlia, voglio vivere dei momenti stupendi con lei come io non ho potuto fare con mia madre e con mio padre". Parole che, rilette oggi, assumono una sfumatura diversa. Resta però il dubbio, ma fiinché Spinalbese non deciderà di chiarire, il mistero continuerà ad alimentare commenti e supposizioni.

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