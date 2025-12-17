Sanremo e nuovi big, Antonino si sbottona: "20 anni fa noi di Amici non eravamo così cool"
Il vincitore del talent di Maria De Filippi festeggia l’anniversario con un nuovo album. Con lui abbiamo fatto un bilancio del suo percorso fino ad oggi
Sono passati 20 anni e qualche mese dalla vittoria di Amici. L’impressione è che, in tutto questo tempo, Antonino non abbia perso la solarità e la vivacità che all’epoca traspariva dalla tv. Sarà che il 21 novembre è uscito il suo nuovo album, Venti25, in cui guarda al passato, ma anche e soprattutto al presente e al futuro: tre brani inediti accompagnano, infatti, la rivisitazione i suoi singoli più rappresentativi, quelli che non possono mancare quando fa un concerto, e altre canzoni della sua discografia a cui lui, o i suoi fan, sono particolarmente affezionati.
Nell’intervista, però, ci dice che è già impegnato in una nuova session di scrittura. Intanto prepara i concerti che verranno (alcuni a tema natalizio). Venti25 è stato il focus di questi ultimi mesi, per questo motivo quest’anno non ha provato a partecipare a Sanremo. Un tema che sente molto: lui ci è stato solo come ospite di Gigi D’Alessio quando era ancora un allievo del talent di Maria De Filippi. Non che negli anni non abbia provato a partecipare, ammette. Tra i brani esclusi alcuni hanno poi raggiunto il mercato. Un paio di esempi? Comunque sia, scritta da Giovanni Caccamo, e Stanotte, che però al direttore artistico dell’epoca arrivò in un inedito duetto con Loredana Berté. Un incontro magico in studio di registrazione che, chissà, un giorno i due artisti potrebbero decidere di condividere con il pubblico.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nella chiacchierata, oltre ai tanti premi vinti in Italia e all’estero, c’è spazio anche per parlare di bodyshaming che, velatamente, ha subito anche nel mondo della musica, di omofobia e della malattia della madre, l’Alzheimer. E sul poco supporto da parte del mondo discografico spiega: «Io non sono un prodotto figlio di quel momento storico in cui i talent interessavo alle etichette. Chiaramente, una major preferisce prendere un volto nuovo, anche se dura sei mesi, piuttosto che investire su un artista che ha uno storico».
Trovate tutti i dettagli nella video intervista realizzata dal nostro Luca Burini!
Potrebbe interessarti anche
Amici 25, il riassunto della puntata: Valentina spiazza Orietta Berti, scintille tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo
Cosa è successo nella puntata di domenica 14 dicembre del talent show di Canale 5 gu...
Rai, Enrico Ruggeri "snobba" Sanremo e confessa la peggior esperienza televisiva della sua vita
Dall’hype su Gaza alla voce per cui vorrebbe scrivere un brano, passando per l’infel...
Lorenzo Fragola è tornato: "Chi mi ha chiesto se fossi morto confonde la visibilità con l'esistere"
Lui intanto faceva i conti con la depressione, gli attacchi di panico e il suo passa...
Amici 25 anticipazioni: una nuova concorrente, un big 'sospeso' e Celentano furiosa con tutti
Anche oggi, domenica 7 dicembre 2025, nuovo appuntamento con Amici 25 su Canale 5: t...
Sanremo 2026, troppo presto per stroncare il cast: vi dice qualcosa Lucio Corsi?
Troppi sconosciuti? Anche Mahmood, Lucio Corsi, Dargen D’Amico, Tananai e tanti altr...
Amici 25, anticipazioni: tre nuovi ingressi, un'allieva in lacrime e Rudy Zerbi si ricrede
Anche oggi, domenica 23 novembre 2025, appuntamento imperdibile con Amici, talent di...
Sanremo 2026, chi sono i ‘figli d’arte’ che canteranno al Festival: da Leo Gassmann al debutto di Tredici Pietro
Nella prossima kermesse sanremese si esibiranno ben tre figli di cantanti e attori f...
Carlo Conti, pioggia di annunci su Sanremo 2026: "PrimaFestival e Dopo Festival, ecco il team. E su Amadeus..."
Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey al PrimaFestival, Gianluca Gazzoli all’...