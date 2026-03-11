Antonello Venditti trasforma la prima di 'Notte prima degli esami 3.0' in un concerto: la sorpresa in sala (e cosa c'entra Ditonellapiaga)
Durante l'anteprima romana della pellicola di Renzoni, il cantante è arrivato all'improvviso e ha intonato il suo brano iconico insieme a tutti i presenti.
mpaDoveva essere una semplice prima cinematografica, ma si è trasformata in una festa generazionale. Alla proiezione in anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’, il nuovo capitolo della saga che racconta ansie, sogni e libertà degli studenti italiani alla vigilia della maturità, il pubblico in sala è stato sorpreso da un ospite inatteso: Antonello Venditti. Il cantautore romano è apparso all’improvviso pochi minuti prima dell’inizio del film, accolto da un applauso immediato e da una standing ovation spontanea. L’atmosfera si è scaldata ancora di più quando l’artista ha preso il microfono e ha regalato ai presenti un breve momento in stile concerto improvvisato. La scelta della canzone era quasi inevitabile e scontata: ‘Notte prima degli esami’, brano simbolo di intere generazioni di maturandi. Le prime note hanno scatenato un coro immediato tra gli spettatori, molti dei quali giovanissimi ma tutti a conoscenza a memoria delle parole.
Venditti trasforma il cinema in concerto con ‘Notte prima degli esami’
Quando Venditti ha intonato ‘Notte prima degli esami, notte di polizia…’, la sala del cinema Adriano di Roma si è accesa di telefoni e luci, e centinaia di voci che hanno continuato il ritornello all’unisono. La sorpresa del cantante, durante la proiezione in anteprima della pellicola ‘Notte prima degli esami 3.0’, è stata veramente emozionate per il pubblico presente, quasi riprendendo lo spirito dei film cult cui segue quest’ultimo diretto dall’esordiente Tommaso Renzoni e prodotto da 01 Distribution, nelle sale dal 19 marzo 2026.
Scritta insieme a Fausto Brizzi, che nel 2006 diresse il primo film della serie, la pellicola alterna momenti comici – tra strategie improbabili per studiare all’ultimo minuto e notti passate sui libri – a passaggi più intimi, in cui emergono le fragilità dei protagonisti. In questa nuova versione la scuola diventa anche uno specchio del presente: tra pressioni sociali, aspettative familiari e il desiderio di trovare la propria strada. Tra le novità di questo terzo capitolo anche un cast completamente rinnovato, composto da giovani attori emergenti affiancati da alcuni volti più noti, come quello di Ditonellapiaga, che compare in un cameo musicale.
