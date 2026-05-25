Antonello Venditti, l'ultima provocazione del Papa laico: la data d'uscita del nuovo album Daje! è un'operazione nostalgia in piena regola Antonello Venditti torna sul mercato discografico con un nuovo album tutto dal vivo che ha intitolato "Daje!" e con il quale sfida la velocità folle della musica di oggi

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Nell’era della discografia liquida, dove i trend si consumano a velocità folle, l’annuncio del nuovo album live di Antonello Venditti è di certo una deliziosa dichiarazione di guerra al mercato. Il titolo, d’altronde, ne riflette la sobria romanità: Daje!, in uscita il prossimo 19 giugno 2026.

Piazzato strategicamente alla vigilia degli esami di maturità, il disco live si candida a colonna sonora di un rito di passaggio transgenerazionale tra padri nostalgici e figli terrorizzati dalla prima prova. E con la produzione di Alessandro Canini e la distribuzione di Sony Music, il progetto punta tutto sulla cara vecchia materia fisica: CD Digisleeve e un doppio vinile "Marble Orange" in edizione limitata e numerata. Un vero e proprio affronto per i teorici della musica dematerializzata.

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Il contrasto con i consumi odierni è quasi comico. L’industria musicale contemporanea è schiava dell’algoritmo e della micro-esposizione. Su TikTok un brano virale dura in media 19,5 secondi, mentre su Spotify la permanenza media su una traccia non supera i 2 minuti e 50 secondi. A questo punto, gli autori hanno praticamente abolito intro musicali, bridge e assoli. E la ragione non è artisticamente motivata, ma puramente venale: visto che le piattaforme pagano la stessa royalty per un brano corto o per una sinfonia, conviene accorciare il brodo per indurre l’ascoltatore al "repeat" compulsivo, raddoppiando gli incassi. Business is business.

Venditti, che evidentemente non ha tempo per le nevrosi digitali, risponde piazzando in tracklist 16 classici registrati dal vivo, dove la durata media dei singoli brani sfiora i sei minuti. E così, questo live, registrato durante le celebrazioni per il quarantennale di Cuore davanti a oltre 300.000 spettatori nel biennio 2024-2025, è un invito formale a rallentare e a ricordarsi come si ascolta un disco senza saltare alla traccia successiva dopo dieci secondi.

Antonello Venditti sdogana il brivido della stecca

Ammettiamolo: la digitalizzazione dei concerti ha tolto il brivido del rischio. L’uso sistematico di basi pre-registrate, cori fantasma e autotune a livelli industriali ha trasformato molti palchi in spazi asettici. Se alla fine degli anni ’90 lo strumento della Antares era solo un effetto stilistico, oggi è diventato una specie di ammortizzatore sociale per artisti sprovvisti di corde vocali funzionanti. Questa "anticultura musicale" ha abbassato l’asticella a livelli tali da trasformare persino festival storici come Sanremo in una via di mezzo tra un karaoke aziendale e un saggio di fine anno tecnologico.

Ogni tanto, però, l’impalcatura digitale crolla e la realtà si prende la sua rivincita. Ne sanno qualcosa i testimoni della memorabile esibizione di Sfera Ebbasta a Francavilla a Mare, quando un disallineamento tecnico ha impostato l’autotune sulla tonalità sbagliata, restituendo una performance vocale definita praticamente "intollerabile" dalla critica. Samuele Bersani non ha perso l’occasione per infilzare il trapper sui social, paragonandolo a un "Icaro che cola a picco". E mentre i paladini dell’artificio come J-Ax e Blanco difendevano il software come "evoluzione estetica inevitabile", un peso massimo come Marracash ha preferito tirarsi fuori dal coro, ricordando che i veri concerti si fanno ancora cantando.

Ecco perché Daje! è un’aperta difesa della musica eseguita "senza rete". La voce di Venditti è lì, nuda, esposta allo sforzo e a quelle fisiologiche imperfezioni biologiche che comporta l’anagrafe e che l’artista si rifiuta di correggere al computer. Dietro di lui gira una band vera. In questa dimensione orchestrale, la "stecca" o l’errore d’intonazione non sono un fallimento tecnico, ma la prova scritta che sul palco c’è un essere umano e non una macchina. La provocazione è netta: preferite la gelida, rassicurante perfezione di una simulazione digitale o il brivido di un’esibizione umana soggetta all’imprevisto?

L’arena popolare e le sue regole selvagge

Per capire lo statuto artistico di Venditti bisogna archiviare il manuale del perfetto politically correct e il decoro bourgeois. Il palcoscenico del cantautore romano non è una cattedrale blindata da una rigida liturgia, ma una vera e propria arena romana, un teatro popolare dove il contatto con la gente è viscerale, ruvido e costantemente esposto alla frizione diretta. Visto in quest’ottica, anche le sue celebri tensioni esecutive non sono mancanza di professionalità, ma manifestazioni di una dinamica teatrale che non può essere programmata.

Una conflittualità selvaggia, che ha raggiunto il suo apice nell’agosto del 2024 durante il concerto di Barletta. Sentendo un’interruzione dalle prime file nel buio del palco e convincendosi di essere vittima di una contestazione politica, l’artista ha reagito con la consueta diplomazia di un centurione. Nemmeno la tempestiva segnalazione dello staff sulla disabilità della ragazza ha fermato l’impeto del momento. Inutile dire che sui social è scattato immediatamente il tribunale dell’inquisizione digitale con richiesta di cancellazione immediata della sua intera discografia.

Ma la gestione del post-disastro ha rivelato l’abisso che separa un artista dei suoi tempi dalle giovani popstar d’oggi. Un ventenne idolo dei teenager si sarebbe chiuso nel silenzio, aspettando il comunicato di un’agenzia di PR. Venditti, invece, ha fatto la cosa più disastrosa e umana possibile: ha pubblicato un video di scuse totalmente improvvisato, visibilmente scosso e sull’orlo delle lacrime. Il successivo chiarimento di persona con la ragazza (Cinzia) e la sua famiglia ha risolto la faccenda all’antica. È il personaggio, prendere o lasciare: lo stesso che nel 2019 si chiedeva candido "Ma perché Dio ha fatto la Calabria?", confermando un temperamento sanguigno che rifiuta da sempre il calcolo millimetrico della propria immagine.

Il ricambio generazionale? Un miraggio per manifesta inferiorità

L’accusa preferita delle nuove leve alla generazione dei "boomer" musicali è sempre la stessa: "Occupate tutti gli spazi fisici ed economici dei grandi live, lasciateci respirare!". Peccato che l’analisi dei dati di vendita smentisca clamorosamente questo assunto: lo spazio ci sarebbe, sono i contenuti a latitare. Come ha brillantemente riassunto il critico Gino Castaldo, l’industria discografica attuale è una macchina da guerra straordinaria per generare profitti finanziari immediati, ma si rivela del tutto incapace di produrre qualità artistica duratura. Il risultato è la profonda crisi d’identità che ha colpito la fascia d’età tra i 30 e i 40 anni, schiacciata tra i vecchi leoni che non mollano l’osso e i sedicenni usa-e-getta sfornati dai talent.

La superiorità strutturale della vecchia guardia sta tutta nella scrittura di canzoni che sopravvivono al tempo, mentre i tormentoni estivi di oggi faticano ad arrivare a ottobre. Prendiamo proprio Notte prima degli esami (1984): a più di quarant’anni dalla pubblicazione, torna a giugno con puntualità svizzera come colonna sonora ufficiale dell’esame di Stato. Quel testo ha una densità poetica e storica oggi irraggiungibile. E dietro tutto questo non c’era un team di esperti di mercato, ma il disagio reale di un autore all’epoca segnato da depressione e solitudine. Elementi veri, in cui qualunque studente si riconosce ancora oggi, alla faccia delle hit estive a base di mare e mojito.

I numeri dei concerti di Venditti confermano che l’affluenza oceanica non è una triste operazione nostalgia per cinquantenni malinconici, ma una vera e propria ricerca di sostanza in un deserto culturale piuttosto desolante. Il "Daje! Live Summer 2026", prodotto da Friends&Partners, girerà le arene all’aperto più suggestive d’Italia e d’Europa, con una solidità commerciale che non teme il passare delle mode.

Giù le mani dal monumento (prima che diventi un museo)

Arrivati a questo punto, la traiettoria di Antonello Venditti impone una scelta di campo abbastanza definita. Non possiamo pensare di ridurlo a una comoda figurina del passato da tirare fuori solo per cantare il ritornello di Roma Capoccia. Accettare la grandezza di Venditti è prendersi l’intero pacchetto: il genio lirico che analizza l’adolescenza italiana, la poesia urbana delle sue ballate e, con la stessa identica intensità, il suo carattere difficile, gli scatti d’ira sul palco e le sue clamorose gaffe esistenziali.

Le critiche moralistiche sul suo modo di stare in scena o sulla voce che non è più quella del 1980 tradiscono un’incomprensione profonda della natura della sua espressione artistica. Chi oggi esige uno spettacolo igienizzato e privo di imprevisti sta semplicemente preferendo la finzione programmata di una macchina alla spaventosa, bellissima e imperfetta verità della vita reale.

Non dobbiamo chiuderlo in una teca di vetro a prendere polvere, ma lasciargli la libertà di fare ancora baccano. Nel deserto tecnologico della musica contemporanea, il "fattore Daje!" si erge come l’ultimo avamposto di una civiltà analogica che non ha nessuna intenzione di arrendersi, ricordandoci che l’arte, prima di essere un file digitale, è un corpo che soffre, sbaglia e si offre nudo al giudizio del tempo.

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