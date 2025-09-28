Antonella Fiordelisi: "A Tale e Quale Show sfaterò i pregiudizi: basta dire che sono bella e basta"

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Ha preso il via, venerdì 26 settembre su Rai Uno, la nuova stagione di Tale e quale show. Il varietà dei vip che si mettono in gioco nelle imitazioni dei grandi nomi della musica internazionale, guidato da Carlo Conti, continua a interessare il pubblico del venerdì sera e a portarsi a casa buonissimi ascolti. Merito di una formula rodata ma che non stanca mai, e anche del cast che ogni anno propone personaggi in grado di accendere la curiosità degli spettatori.

Tra gli imitatori per caso di quest’anno c’è anche Antonella Fiordelisi, ex gieffina, influencer ed ex concorrente di Pechino Express che non si è certo tirata indietro davanti a una nuova sfida. E in questa intervista ci racconta come sta andando questa nuova sua avventura e l’obiettivo più importante che si è posta, accettandola.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tale e Quale Show, intervista a Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, come ti stai preparando all’esperienza di Tale e Quale Show, molto diversa da quelle che hai fatto finora?

"Sono molto emozionata e contenta di poter fare una cosa del tutto nuova. Mi hanno detto che è un altro reality poco fa ma questo non è assolutamente un reality. Io i reality li ho fatti, come ben sapete, ma questa è una cosa diversa. Un vero programma, un varietà. Qui si fanno tante cose: si canta, si balla si imita. Io mi sto impegnando tanto, finalmente sto studiando e la cosa mi piace, e spero di portare a casa un buon risultato".

E come sta andando tutto questo lavoro?

"Sono sorpresa dal fatto che mi sto trovando molto bene con il canto. La mia coach è Dada, è veramente bravissima e mi sta portando a fare bene cose per me nuove. Io so bene di avere delle lacune di partenza rispetto agli altri concorrenti non avendo mai cantato in vita mia, quindi a dir la verità, in partenza mi sento un passo indietro rispetto agli altri. Però mi sto impegnando, sto studiando e quello che mi interessa in questo momento è di provare a superare i miei limiti".

Come ci sei finita a fare Tale e Quale Show?

"Non è la prima volta che provo a fare questo programma: ci avevo provato anche l’anno scorso ma non c’ero riuscita, non mi avevano preso. Sto studiando canto da quasi un anno per poter entrare in questo programma che mi è sempre piaciuto. Quando mi hanno chiamato per dirmi che ero stata presa ero in vacanza con il mio fidanzato. E quando ho chiuso il telefono ci siamo messi tutti e due a urlare dalla gioia".

Cosa ti piaceva di questo show, da spettatrice?

"Amo il fatto che in questo programma si mettano in evidenza dei talenti. Talenti diversi, c’è chi è più bravo a cantare, chi a imitare, a divertire, a stare sul palco, a imitare. Però sono tutte cose che devi provare a fare e che quando le impari bene poi ti portano a fare quello che sogno io di fare nella vita".

E’ un modo per te per scardinare qualche pregiudizio?

"Sì. Io penso che Tale e Quale mi darà modo di sfatare i pregiudizi che sento su di me, e con cui combatto da anni, ‘è bella ma non sa fare niente’. Io mi sto impegnando tantissimo perché spero che questi cliché alla fine di questa esperienza non ci siano più. Non posso assicurare che farò le cose alla perfezione, ma posso assicurare che mi sto impegnando tanto e spero davvero che si veda anche a casa".

C’è un personaggio che ti piacerebbe imitare, come omaggio, perché ti piace tanto?

"Sì, Mina, ma non dovrei nemmeno dirlo perché è difficilissimo. L’altra è Dua Lipa mi piacerebbe tanto farla perché mi piace tantissimo".

Hai scoperto qualcosa che non immaginavi guardando Tale e Quale da casa, entrando dentro questo programma?

È come stare a scuola: con gli orari, gli esercizi, le prove. Non immaginavo che fosse così impegnativo, ma è bellissimo.

Tu sei partita dal Grande Fratello, seguirai la nuova edizione?

No, non penso. In realtà io da quando l’ho fatto e sono uscita dalla casa non l’ho mai più seguito.

Perché? Lo dici con amarezza?

No assolutamente, non rinnego niente e sono contentissima di tutto quello che ho fatto finora compreso il Grande Fratello però non so perché non l’ho più seguito. È un programma che non è stato facile, e dopo, forse perché l’ho vissuto molto intensamente, non ho più avuto la curiosità di vederlo.

C’è qualcosa che ti crea più ansia dell’esperienza che stai per affrontare a Tale e Quale Show?

Me stessa, perchè mi dovrò concentrare su più cose insieme e in più saremo in diretta.

E la giuria la temi?

Ma no, accetto tutto. Sono sicura che Malgioglio dirà la sua come sempre senza girarci intorno, ma va bene perché lui fa il suo lavoro. È un grande artista e la critica ci sta e serve sempre per crescere.

C’è qualcosa che, alla fine di questa esperienza, vorresti che il pubblico conoscesse di più di te? Qualcosa che ancora non conosce?

Vorrei tanto che non ci fossero più pregiudizi su di me e che il pubblico mi apprezzasse per l’impegno che ci metto.

Potrebbe interessarti anche