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Antonella Elia snobba la festa del GF Vip: invito fantasma e stoccata ad Alessandra Mussolini

Tra inviti mai arrivati e vecchie tensioni, Antonella Elia spiega ad Adriana Volpe perché non andrà alla festa del GF Vip di Alessandra Mussolini.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La casa del GF Vip si è svuotata, ma le tensioni tra ex concorrenti continuano a farsi sentire anche fuori dalle telecamere. Tra i nomi più discussi c’è quello di Antonella Elia, protagonista di un nuovo botta e risposta a distanza. Al centro della vicenda, la festa celebrativa legata alla vittoria di Alessandra Mussolini.
Un invito mai arrivato e una battuta infelice riaccendono una frattura mai davvero sanata. A raccontare tutto è stata la stessa Elia in una diretta social con Adriana Volpe. Tra ironia, amarezza e dichiarazioni nette, il caso si trasforma nell’ennesimo capitolo post-reality.

Il giallo dell’invito e la festa mai confermata

La vicenda nasce dopo la finale del programma, quando si parla di una festa prevista per il 5 giugno dedicata al cast. Secondo il racconto di Antonella Elia, tutto sarebbe partito da un contatto telefonico informale: «Mi ha chiamato il segretario dell’agente il giorno dopo la finale», ha spiegato durante la diretta Instagram. L’ex volto di Non è la Rai ha raccontato di aver ricevuto una sorta di pre-invito mentre ancora era provata dalla sconfitta: «Ero andata a letto alle 5 e mi sono svegliata alle 8, arrabbiatissima per aver perso. Mi dicono: "La stiamo cercando per invitarla". Io ho risposto: "Perfetto, mandatemi l’invito"».

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Da quel momento però, secondo la sua versione, sarebbe calato il silenzio. Nessun messaggio formale, nessuna conferma scritta, nessuna comunicazione ufficiale. «Poi più niente, zero WhatsApp, zero invito», ha ribadito. Un vuoto che la showgirl interpreta come una scelta precisa, non come una dimenticanza.

La "gallina", la rottura e il rifiuto di festeggiare la rivale

Il nodo centrale della vicenda, però, sarebbe un altro: le dichiarazioni post-finale. Antonella Elia sostiene infatti che il mancato invito sia legato a una sua uscita mediatica su Alessandra Mussolini, definita con un epiteto che ha fatto discutere. «Secondo me hanno cambiato idea perché l’ho chiamata "gallina" nelle interviste», ha raccontato senza filtri. Un riferimento che rimanda al clima acceso della finale, quando Mussolini aveva replicato con ironia alle critiche sul televoto, commentando: «Infatti uso le piume». Elia, però, non arretra: «Perfetto, siamo allineate», ha detto con tono sarcastico. E soprattutto chiarisce la sua posizione: «Io non sarei comunque andata. Non vengo a festeggiare la vincitrice, io la contesto».

Un rifiuto che trasforma la mancata presenza alla festa in una presa di posizione netta, quasi ideologica, più che logistica. Nel mezzo della tensione, però, la diretta con Adriana Volpe mostra anche un lato più personale. Parlando del loro rapporto nato nella Casa, Elia ammette: «Grazie a te ho scoperto un tipo diverso di amicizia, più fisica, fatta di abbracci e vicinanza».

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