Antonella Elia scoppia a piangere per Pietro Delle Piane: "Come faccio a sposarmi?", poi 'trita' Simona Ventura
Tra progetti rimandati, momenti di commozione e ricordi del passato, la showgirl si è raccontata a La Volta Buona con la sua solita sincerità.
Nell’ultima puntata di La volta buona, Antonella Elia è stata protagonista di una chiacchierata intensa con Caterina Balivo. L’atmosfera si è alternata tra ironia e commozione, regalando un’immagine inedita e meno forte della showgirl, che non ha avuto problemi ad affrontare argomenti delicati della sua vita privata e della sua carriera.
La volta buona: Antonella Elia e il matrimonio che non arriva
Da tempo si parla delle possibili nozze con Pietro Delle Piane, ipotizzate addirittura per la notte di San Silvestro. Alla domanda della conduttrice, la Elia ha risposto con schiettezza, spiegando di non avere ancora nulla in programma: "Sto ancora finendo la casa. Sono alla fase giardino… Manca ancora il tavolo con le sedie. Come faccio a sposarmi?". Elia ha però lasciato intendere che, se fosse il compagno a prendere in mano l’organizzazione, non avrebbe problemi a compiere quel passo. Una risposta che mescola ironia e verità, come Antonella Elia ci ha abituati.
Le lacrime in diretta per il fidanzato Pietro Delle Piane
Il momento più forte della puntata è arrivato quando, sotto richiesta della conduttrice, in studio è risuonata Sei nell’anima di Gianna Nannini, canzone che lei e Pietro sentono particolarmente. L’emozione ha preso il sopravvento e la showgirl si è lasciata andare alle lacrime, confessando quanto si senta legata al compagno: "Il fatto che Pietro è veramente dentro la mia anima…Scusate io sono patetica, lo so…". La Balivo ha cercato di rassicurarla, sottolineando: "L’amore non è mai patetico". Ma la Elia, fedele alla sua versione, ha insistito nel descrivere così la propria emotività. Un momento autentico che sicuramente sarà piaciuto ai fan della showgirl.
Antonella Elia: la scelta tra Corrado e Simona Ventura
Probabilmente il momento successivo sarà èperò piaciuto meno ai fan delal Ventura. Dopo le lacrime ci si è infatti spostati su un momento più leggero, con il gioco del "tritavolte". Messa di fronte alla scelta tra Corrado e Simona Ventura, la Elia non ha avuto dubbi: "Non posso tritare Corrado, lui è stato il mio pigmalione. Se non fosse stato per lui non sarei qui, Simona perdonami, capirai perché sei autoironica". Un’uscita che ha ribadito la sua riconoscenza verso chi ha creduto in lei agli inizi, ma tutto sommato anche il suo affetto per la collega che non ha superato la "prova affetto". Insomma, tra commozione, battute e ricordi, Antonella Elia ha confermato ancora una volta di essere una personalità televisiva autentica e imprevedibile, capace di passare dalle lacrime al sorriso in pochi istanti.
