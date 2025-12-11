Trova nel Magazine
Antonella Elia 'punge' l’ex Delle Piane: “Si fa pagare per le ospitate”. Ma Balivo la gela: “Che bassezze”

Ospite oggi a La Volta Buona, l'attrice si è scagliata contro Pietro Delle Piane. A suo dire starebbe sfruttando la rottura per fare soldi in televisione. Ecco i dettagli.

Antonella Elia ha usato ancora una volta il salotto de La Volta Buona per lanciare una frecciata all’ex compagno Pietro Delle Piane, accusandolo di sfruttare la loro rottura per fare ospitate televisive a pagamento. Dopo un servizio che ripercorreva la loro storia e l’epilogo della relazione, Antonella ha chiuso la porta in faccia all’ex, e lo ha invitato a sospendere le uscite pubbliche. Ma la stoccata dell’attrice non è piaciuta affatto alla conduttrice Caterina Balivo. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Antonella Elia, l’accusa all’ex Pietro Delle Piane

In studio a La Volta Buona, con Corinne Cléry al suo fianco, Antonella Elia ha spiegato di sentirsi umiliata dal fatto che l’ex continui a raccontare la loro storia in tv. "Se c’è una possibilità che torniamo insieme durante le feste? No!", ha sentenziato l’ospite di Caterina Balivo, "anzi, mi sto anche incavolando parecchio, quindi Pietruzzo caro smettila di andare a parlare delle mie cose private in TV".

Punzecchiata poi dalla Balivo, Antonella ha ammesso che anche lei, in fondo, si è comportata esattamente come l’ex Pietro delle Piane. Ma ha lasciato intendere che il suo caso è diverso, e che l’umiliazione resta enorme. "Cerca di non parlare di cose private", ha quindi aggiunto l’attrice, "perché un giorno ne parliamo a quattr’occhi e sono cavoli…prendi la paghetta, ma attento caro".

Ed è a questo punto che il clima si è scaldato. Perché quando Balivo ha chiesto all’ospite cosa intendesse per "paghetta", Elia non ha esitato a rivelare: "Andare a fare le ospitate televisive è comunque un guadagno, io l’avrei affrontata privatamente…la paghetta è quando fai l’ospitata e vieni pagato". Nella sua ricostruzione, sarebbe stato quindi più corretto affrontare privatamente la rottura, riflettendo ognuno sui propri errori, invece di trasformare tutto in materiale da talk show.

La risposta choc di Caterina Balivo

La conduttrice, però, non ha nascosto il proprio disappunto per il tono usato dall’ospite. Prima le ha fatto notare che anche lei stava raccontando la sua vicenda in tv, e poi ha definito "non giusto" pretendere che l’ex non dica la sua. Balivo ha quindi insistito sull’idea che, se il problema è davvero il confronto mediatico, la strada più coerente sarebbe alzare il telefono: "Antonella, ma tu il suo numero di telefono ce l’hai? Io lo chiamerei e gli direi queste cose al telefono". E quando Elia ha ribadito il concetto della "paghetta", la conduttrice non si è più trattenuta. "Ma dai, che bassezze", ha esclamato platealmente, prendendo nettamente le distanze dalle affermazioni dell’attrice ospite in studio.

