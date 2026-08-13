Antonella Elia rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale: "Nulla mi è chiaro". Dubbi sul nuovo fidanzato o ritorno di fiamma La showgirl fa mistero su cosa sta vivendo e sui social difende con decisione il diritto alla privacy: riferendosi ad un momento sentimentale ancora da capire che alimenta i dubbi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Antonella Elia torna al centro dell’attenzione, ma questa volta non per una nuova apparizione televisiva o per una dichiarazione particolarmente polemica. A far discutere è soprattutto il mistero che circonda la sua vita sentimentale, diventato ancora più evidente durante queste settimane estive, quando sui social si sono moltiplicate le domande su una possibile nuova relazione. La domanda che circola con maggiore insistenza è se ci sia un nuovo fidanzato oppure se dietro questo silenzio possa nascondersi un ritorno di fiamma con Pietro Delle Piane, storico ex compagno con il quale la showgirl ha vissuto una relazione tutt’altro che lineare. Di fronte alle continue richieste di spiegazioni, Antonella Elia ha però scelto di non alimentare direttamente nessuna delle due ipotesi, spiegando che esistono momenti della vita nei quali anche una persona abituata a raccontarsi pubblicamente può avere bisogno di fermarsi e tenere qualcosa per sé.

Ritorno di fiamma o nuovo amore: la confessione della showgirl

Il messaggio pubblicato sui social dalla diretta interessata non lascia spazio a diverse interpretazioni, soprattutto perché Antonella Elia ammette apertamente di trovarsi in una fase ancora poco definita: "Vi chiedo scusa ma ho voluto tenere privato un fatto, un momento della mia vita in cui nulla mi è chiaro e il non voler mettere per iscritto ciò che si vive non è una mancanza di rispetto verso di voi…". Parole che sembrano raccontare una situazione sentimentale ancora in fase di comprensione, senza però fornire elementi sufficienti per stabilire se si tratti di una nuova conoscenza o di qualcosa che riguarda il suo passato. Ed è proprio questa incertezza ad aver fatto crescere le indiscrezioni.

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Antonella Elia e il riferimento al "segreto di Pulcinella"

Antonella Elia ha poi chiarito ancora meglio il motivo della sua scelta, rivendicando la necessità di conservare uno spazio personale nel quale poter riflettere senza sentirsi obbligata a rendere pubblico ogni passaggio della propria vita. "Ho bisogno di avere uno spazio privato per riflettere, pensare e capire e non me la sento di esporre in questo momento questa parte piccolissima della mia vita. Non voglio perché è giusto così, non prendetela per presunzione e non prendetela per falsità io la falsità la detesto odio le persone false che indossano una maschera. Io non so falsa sono quella che vedete…Noi dello spettacolo non siamo solo clown siamo esseri umani che a volte devono tenere dei segreti. Il famoso segreto di Pulcinella che tutti sanno ma che comunque per me è il mio segreto. Non ve ne abbiate a male perché io ho sempre detto tutto di me".

Il passaggio sul "segreto di Pulcinella" fa lavorare la fantasia, ma al momento non c’è una conferma ufficiale né dell’esistenza di un nuovo fidanzato né di un ritorno di coppia con Pietro Delle Piane. La stessa Elia, del resto, sembra voler mantenere volutamente il confine tra ciò che desidera condividere e ciò che appartiene esclusivamente alla sua sfera privata. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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