Antonella Elia e Pietro Delle Piane, le nozze slittano (ancora): “Un po’ di problemi”, i sospetti della Balivo Antonella Elia e Pietro Delle Piane rinviano ancora le nozze: tra sorrisi, battute e qualche emozione, la data del matrimonio resta un mistero.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane tornano sotto i riflettori per parlare ancora una volta del loro matrimonio, suscitando grande interesse tra i fan e i media. Nonostante le promesse e i continui rinvii, il fatidico giorno continua a non avere una data precisa, alimentando curiosità, qualche battuta in studio e numerose speculazioni sui social. Durante la puntata de La Volta Buona, la conduttrice Caterina Balivo non ha resistito alla tentazione di stuzzicare la coppia, chiedendo con ironia se la proposta di matrimonio vista in televisione fosse reale o solo una scenetta programmata per il pubblico.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, nozze rimandate: l’annuncio a La volta buona

Arrivati in studio, Antonella Elia e Pietro hanno trovato subito l’ironia di Balivo: "Ma quando vi sposate davvero? La proposta in Tv era una scena o è tutto vero?". La domanda ha strappato un sorriso alla coppia, con Delle Piane che ha subito precisato per evitare fraintendimenti: "Si farà, ci sono solo alcune difficoltà organizzative".

Il problema principale resta purtroppo la pianificazione dell’evento. Antonella aveva immaginato un matrimonio da sogno in Polinesia, ma lì servono almeno sei mesi solo per la burocrazia. Organizzare tutto in Italia sarebbe ancora più complicato, soprattutto per via del gran numero di invitati. Caterina Balivo ha quindi scherzato suggerendo di fare come lei, ovvero puntando su una cerimonia più intima, riservata ai familiari più stretti, per evitare stress e complicazioni.

Emozioni e attese rimandate

Come ben sappiamo, infatti, non è la prima volta che il rinvio delle nozze scatena emozioni in Antonella. Solo un mese fa, nello stesso studio, l’ex soubrette non riuscì a trattenere le lacrime parlando del matrimonio con Pietro. Tra leggerezza e commozione, aveva scherzato su un possibile matrimonio a Capodanno, ma senza fissare una data concreta. La scena si era chiusa con Antonella visibilmente emozionata ascoltando Sei nell’anima di Gianna Nannini, simbolo del legame con Delle Piane.

Insomma, possiamo dirlo oggi, nonostante i continui ritardi e le difficoltà organizzative, la coppia conferma con fermezza la volontà di convolare a nozze nel prossimo futuro. Tra battute ironiche, confessioni sincere e momenti toccanti, Antonella e Pietro continuano a tenere alta l’attenzione dei fan, facendo sognare chi li segue con una storia fatta di amore autentico, complicità, comicità e un pizzico di suspense sul grande giorno che ancora deve arrivare, lasciando tutti in attesa e curiosi di scoprire quando finalmente pronunceranno il fatidico "sì".

