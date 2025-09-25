Trova nel Magazine
“Ritornatene al tuo Paese”, Antonella Elia esplode in diretta TV dopo gli attacchi a Fanny Tardioli: “Schifezza ignobile”

La showgirl è intervenuta a La Volta Buona in difesa della finalista di Miss Italia, attaccata online con commenti razzisti. Pesantissime le sue parole. Ecco i dettagli.

Fanny Tardioli, finalista di Miss Italia 2025, si è presentata oggi a La Volta Buona per denunciare con forza gli insulti razzisti ricevuti negli scorsi giorni. La ragazza italiana ha spiegato al pubblico quello che le è stato detto, mentre in studio, tra i vari ospiti presenti, Antonella Elia non ha saputo trattenere l’indignazione. Così alla fine la showgirl è esplosa, difendendo Fanny e rivolgendosi con toni pesantissimi agli autori degli insulti. Ecco qui sotto come è andata a finire e tutti i dettagli della storia.

Il racconto di Fanny Tardioli a La Volta Buona

Nella puntata di oggi, giovedì 25 settembre, Caterina Balivo ha accolto Fanny Tardioli al centro dello studio de La Volta Buona. Il motivo? Dopo aver raggiunto la finale di Miss Italia, la giovane ragazza umbra è stata vittima di odiosi insulti razzisti. "Ritornatene al tuo Paese", le hanno scritto online, anche se lei è nata e cresciuta in Italia, come tutte le altre finaliste del concorso. "Sono nata a Spoleto, in Umbria", ha raccontato Fanny, "fino a prova contraria è Italia. Mio padre è di Campellino, umbro doc…Prima del concorso non mi è mai successo di subire episodi di razzismo. Sono sempre stata una ragazza come tante".

A questo punto, la Balivo ha chiesto alla giovane Miss come si è sentita ad essere stata vittima di razzismo. "Normale", ha detto l’ospite con grande maturità, "sono sempre cresciuta con la cosa che le opinioni che io non conosco e che non mi conoscono mi scivolano addosso". Eppure Fanny non ha potuto nascondere un dettaglio amaro: "Leggere i commenti di persone adulte, che dovrebbero essere coloro che ci insegnano a non giudicare il prossimo…ovviamente mi arreca un certo dispiacere".

La replica infuocata di Antonella Elia

Ma la vera reazione choc è arrivata da Antonella Elia, che era presente in studio durante il racconto di Fanny Tardioli. La showgirl, profondamente colpita, non ha saputo trattenersi. "Io esco pazza quando sento queste cose", ha tuonato davanti a tutti. Per poi aggiungere una ‘tirata’ pesantissima contro gli autori degli insulti: "Il razzismo è una schifezza ignobile, per dimostrare la vostra pochezza, la vostra nullità. Non siete nemmeno animali, perché gli animali hanno una loro sensibilità, voi fate schifo. Ma come si fa ad insultare una ragazza? Siete una schifezza". Inutile dire che l’intervento di Elia ha trovato subito l’approvazione dei presenti. Perché anche se i toni sono stati forti, le ragioni erano tutte dalla sua parte.

Programmi

