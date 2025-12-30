Antonella Clerici ‘tagliata’, poi salta anche la diretta: cosa è successo a È sempre mezzogiorno Tra lo speciale di Rai Parlamento e una puntata trasformata in Best of, ecco perché il programma di Antonella Clerici oggi 30 dicembre non è andato in onda come previsto.

Chi questa mattina ha acceso la televisione aspettandosi la consueta diretta di È sempre mezzogiorno ha subito avuto una sorpresa. Il programma di Antonella Clerici, infatti, oggi non è andato in onda nella sua versione canonica, lasciando spazio a una programmazione straordinaria che ha modificato la durata della puntata. Si tratta di una scelta dettata da esigenze istituzionali e di palinsesto, che però non si traduce in un semplice accorciamento del programma, che va in onda in una versione diversa.

Lo speciale di Rai Parlamento dalla Camera cambia la programmazione

All’origine di tutto c’è la messa in onda dello speciale di Rai Parlamento – Speciale Camera, dedicato al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e al bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Lo speciale ha seguito i lavori della Camera dei Deputati, comprese le dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge, e si è protratto ben come previsto dai palinsesti fino a ben tre quarti d’ora dopo il solito avvio del cooking show della Clerici, arrivando fino alle 12:45. Dal momento che È sempre mezzogiorno inizia abitualmente alle 12:00, questo slittamento ha avuto un impatto diretto sul programma, con un taglio significativo, rafforzato dalla mancata diretta della puntata con il pubblico in studio, i giochi e le ricette preparate in tempo reale.

È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici non va in onda in diretta

Una volta terminato lo speciale di Rai Parlamento – Speciale Camera, al programma di Antonella Clerici sarebbero rimasti soltanto quarantacinque minuti di spazio televisivo, dalle 12:45 fino alle 13:30, orario di inizio del Tg 1. Un tempo forse troppo limitato per garantire la normale struttura del programma. Quindi la produzione ha optato per una soluzione alternativa, scegliendo una formula diversa, capace di adattarsi meglio alle esigenze di palinsesto.

È stato solo con l’inizio effettivo della messa in onda cheabbiamo avuto la conferma: la puntata trasmessa oggi si è rivelata essere una sorta di speciale Best of, costruito con una selezione delle migliori ricette dell’anno, anziché una nuova puntata in diretta. A confermarlo è stata una ripresa registrata della stessa Antonella Clerici, utilizzata per introdurre i vari passaggi tra una ricetta e l’altra e per accompagnare il pubblico verso le pause pubblicitarie. Nel video registrato, la conduttrice esordisce dicendo: "Bentornati nel bosco di È sempre mezzogiorno, oggi è 30, stiamo per salutare l’anno vecchio, e vi proponiamo quindi le migliori ricette di quest’anno". Una scelta che ha permesso al programma di andare comunque in onda, seppur in una veste diversa, mantenendo un filo diretto con i telespettatori e sfruttando il poco tempo a disposizione in modo ordinato e riconoscibile.

