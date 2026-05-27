Antonella Clerici non ci sta e si sfoga sui social: "L'eccessiva magrezza come canone di bellezza? Una pericolosa deriva" La conduttrice rompe il silenzio sui modelli estetici irraggiungibili e lancia un messaggio forte sulla bellezza autentica e naturale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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In un periodo in cui i social sembrano imporre immagini sempre più perfette, filtrate e spesso lontane dalla realtà, Antonella Clerici ha deciso di esporsi in prima persona con uno sfogo che, nel giro di poche ore, ha raccolto migliaia di consensi e condivisioni. La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno ha infatti affidato al suo profilo X una riflessione molto diretta sui modelli estetici contemporanei, puntando il dito contro quella che considera una deriva sempre più evidente.

Antonella Clerici e il messaggio pubblicato sui social

Con il suo stile schietto, spontaneo e privo di costruzioni, Clerici ha affrontato un tema delicato ma estremamente attuale, quello dell’ossessione per la magrezza estrema e dei canoni di bellezza irrealistici che, soprattutto online, finiscono spesso per influenzare adulti e giovanissimi. Il post della conduttrice non faceva riferimento a persone specifiche né a episodi particolari, ma era volutamente rivolto a tutti. Antonella Clerici ha scritto: "Questa cosa del porre come canone di bellezza, l’eccessiva ed emaciata magrezza ci sta portando verso una pericolosa deriva". La conduttrice ha poi proseguito il suo ragionamento aggiungendo: "Ognuno è bello nella sua fisicità sana e non forzata", sottolineando così quanto, secondo lei, la bellezza non debba essere rinchiusa dentro un unico standard estetico. Parole che molti follower hanno interpretato come un invito a liberarsi da modelli irraggiungibili e da pressioni continue, spesso alimentate proprio dai social network, dalla moda e da un certo tipo di comunicazione visiva sempre più estrema.

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La reazione del pubblico online

Sotto il post sono arrivati centinaia di commenti positivi. Tantissimi utenti hanno ringraziato Antonella Clerici per aver affrontato pubblicamente un tema che riguarda ormai chiunque, soprattutto in un’epoca in cui l’apparenza sembra avere un peso enorme nella percezione di sé. Molti fan hanno sottolineato come proprio la naturalezza della conduttrice rappresenti da anni uno dei motivi principali del grande affetto che il pubblico continua a dimostrarle. Nel panorama televisivo italiano, infatti, Antonella Clerici ha sempre mantenuto un’immagine autentica, lontana da eccessi e costruzioni artificiali, mostrando spesso anche le proprie fragilità e il desiderio di sentirsi libera da imposizioni estetiche. Non sono mancati però commenti contrari al parere della conduttrice, principalmente da uomini, che hanno anche lasciato trasparire un po’ di astio, come chi le ha scritto: "Tu però sei chiatta, canone o meno, indubbiamente", o ancora: "E’ da quando sono nato che mi sento dire che "Altezza mezza bellezza", qualsiasi ragazza che senti ti dice che cerca l’uomo di almeno 1,80 e i modelli sono tutti sopra questi numeri, quindi Antone’, per me è giustamente valido il detto al femminile "magrezza mezza bellezza", stacce", Insomma, sembra effettivamente che il giudizio sul corpo altrui sia rimasto fortemente radicato nella nostra società, e sia difficile liberarsene.

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