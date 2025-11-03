Antonella Clerici sbotta in diretta Tv: "Che cavolo vuoi?", poi le urla di chef Mainardi Risate, doppi sensi e un imprevisto finale a È sempre mezzogiorno: Clerici trasforma un collegamento agricolo in un momento comico che fa ridere tutto lo studio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Non solo ricette e curiosità culinarie nel salotto mattutino di È sempre mezzogiorno. A volte, come è successo nella puntata di oggi 3 novembre, basta una parola di troppo per scatenare risate incontrollate in studio. Antonella Clerici, ancora una volta, ha dimostrato di essere la regina della spontaneità televisiva, riuscendo a trasformare un servizio apparentemente tranquillo in una sequenza di gag e doppi sensi che hanno divertito tutti.

È sempre mezzogiorno: il servizio sul cavolo e la battuta della Clerici

Dopo aver salutato lo chef Persegani, protagonista della ricetta del giorno, la conduttrice ha lanciato il collegamento con Matt the Farmer, che ogni giorno porta i telespettatori alla scoperta del mondo agricolo. Con il sorriso di sempre, Antonella ha introdotto il tema del giorno, il cavolo cappuccio, aggiungendo che ormai, dopo Ognissanti, iniziano ad arrivare i primi tocchi natalizi in trasmissione con l’arrivo del freddo, anche se in studio sembra ancora estate. Poi, con il tono ironico che la contraddistingue, ha scherzato: "Matt, ma non è strano che faccia ancora questo ‘Cavolo’ di caldo?". L’inviato, colto di sorpresa, ha risposto ridendo: "Bella questa Antonella, io volevo ricollegarmi a un altro modo di dire e chiederti: ‘Che cavolo vuoi?’", spiegando che si tratta di un modo di dire contadino e non offensivo. In studio si è scatenata l’ilarità generale, con la Clerici che ha rilanciato la battuta insieme al collega, dando vita a un siparietto comico del tutto spontaneo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La verza, i capelli e l’autoironia di Antonella Clerici

Ma il momento più divertente è arrivato poco dopo, quando Matt ha provato a spiegare le differenze tra cavolo cappuccio e verza: "La verza è solo un cavolo cappuccio che ci ha creduto ed è andata dal parrucchiere, quindi da liscia diventa riccia". Antonella, senza perdere un colpo, ha ribattuto: "Quindi io sarei una verza, Matt?". La battuta, accompagnata da un sorriso ironico e un accenno ai suoi ricci biondi, ha scatenato un’altra ondata di risate in studio. L’inviato, cercando di rimediare, ha aggiunto: "Sì Antonella tu sei la verza! Ma per me è un complimento, perché è buona!". Un botta e risposta che ha mostrato ancora una volta la capacità della Clerici di giocare con leggerezza e senza filtri, sempre mantenendo l’equilibrio tra ironia e bon ton.

L’irruzione di Mainardi e il colpo di scena finale

Quando sembrava che il collegamento si fosse concluso, un uomo in impermeabile giallo è apparso alle spalle di Matt. In un attimo, lo studio ha scoperto che si trattava dello chef Mainardi, protagonista di un ingresso a sorpresa. Con la solita energia, ha salutato il pubblico e scherzato: "Io e Matt abitiamo molto vicini, andiamo in palestra insieme, anche se non si vede!". Poi, con tono teatrale, ha sollevato un cavolo davanti alla telecamera urlando: "Guardate qui, tre chili di potenza, di sali minerali, di fibra! Persino la dottoressa Flachi è svenuta davanti a tanta ricchezza!". A quel punto lo studio è esploso in risate, e la Clerici, tra l’imbarazzo e la complicità, ha chiuso la gag commentando con la sua inconfondibile ironia.

Potrebbe interessarti anche