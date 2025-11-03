Antonella Clerici sbotta in diretta Tv: "Che cavolo vuoi?", poi le urla di chef Mainardi
Risate, doppi sensi e un imprevisto finale a È sempre mezzogiorno: Clerici trasforma un collegamento agricolo in un momento comico che fa ridere tutto lo studio.
Non solo ricette e curiosità culinarie nel salotto mattutino di È sempre mezzogiorno. A volte, come è successo nella puntata di oggi 3 novembre, basta una parola di troppo per scatenare risate incontrollate in studio. Antonella Clerici, ancora una volta, ha dimostrato di essere la regina della spontaneità televisiva, riuscendo a trasformare un servizio apparentemente tranquillo in una sequenza di gag e doppi sensi che hanno divertito tutti.
È sempre mezzogiorno: il servizio sul cavolo e la battuta della Clerici
Dopo aver salutato lo chef Persegani, protagonista della ricetta del giorno, la conduttrice ha lanciato il collegamento con Matt the Farmer, che ogni giorno porta i telespettatori alla scoperta del mondo agricolo. Con il sorriso di sempre, Antonella ha introdotto il tema del giorno, il cavolo cappuccio, aggiungendo che ormai, dopo Ognissanti, iniziano ad arrivare i primi tocchi natalizi in trasmissione con l’arrivo del freddo, anche se in studio sembra ancora estate. Poi, con il tono ironico che la contraddistingue, ha scherzato: "Matt, ma non è strano che faccia ancora questo ‘Cavolo’ di caldo?". L’inviato, colto di sorpresa, ha risposto ridendo: "Bella questa Antonella, io volevo ricollegarmi a un altro modo di dire e chiederti: ‘Che cavolo vuoi?’", spiegando che si tratta di un modo di dire contadino e non offensivo. In studio si è scatenata l’ilarità generale, con la Clerici che ha rilanciato la battuta insieme al collega, dando vita a un siparietto comico del tutto spontaneo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La verza, i capelli e l’autoironia di Antonella Clerici
Ma il momento più divertente è arrivato poco dopo, quando Matt ha provato a spiegare le differenze tra cavolo cappuccio e verza: "La verza è solo un cavolo cappuccio che ci ha creduto ed è andata dal parrucchiere, quindi da liscia diventa riccia". Antonella, senza perdere un colpo, ha ribattuto: "Quindi io sarei una verza, Matt?". La battuta, accompagnata da un sorriso ironico e un accenno ai suoi ricci biondi, ha scatenato un’altra ondata di risate in studio. L’inviato, cercando di rimediare, ha aggiunto: "Sì Antonella tu sei la verza! Ma per me è un complimento, perché è buona!". Un botta e risposta che ha mostrato ancora una volta la capacità della Clerici di giocare con leggerezza e senza filtri, sempre mantenendo l’equilibrio tra ironia e bon ton.
L’irruzione di Mainardi e il colpo di scena finale
Quando sembrava che il collegamento si fosse concluso, un uomo in impermeabile giallo è apparso alle spalle di Matt. In un attimo, lo studio ha scoperto che si trattava dello chef Mainardi, protagonista di un ingresso a sorpresa. Con la solita energia, ha salutato il pubblico e scherzato: "Io e Matt abitiamo molto vicini, andiamo in palestra insieme, anche se non si vede!". Poi, con tono teatrale, ha sollevato un cavolo davanti alla telecamera urlando: "Guardate qui, tre chili di potenza, di sali minerali, di fibra! Persino la dottoressa Flachi è svenuta davanti a tanta ricchezza!". A quel punto lo studio è esploso in risate, e la Clerici, tra l’imbarazzo e la complicità, ha chiuso la gag commentando con la sua inconfondibile ironia.
Potrebbe interessarti anche
Clerici apre È sempre mezzogiorno con dedica ad Andrea Delogu, poi è Mainardi show: gaffe hot e annuncio tenerissimo
È sempre mezzogiorno si è trasformato in un mix di gaffe e ironia spontanea, mettend...
È sempre mezzogiorno, puntata ‘spaventosa’: Antonella Clerici irriconoscibile. Perché
Tra colori, spaventi e romanticismo: la puntata di Halloween di È sempre mezzogiorno...
Antonella Clerici, bordata in diretta alla Rai: la polemica su The Voice Senior a È Sempre Mezzogiorno
Nella puntata di oggi, lunedì 13 ottobre, la conduttrice ha lanciato una frecciata i...
Antonella Clerici, la confessione in diretta: “Ho un problema di salute”, l’annuncio a È sempre Mezzogiorno
Nel corso della puntata di oggi del noto cooking show, la conduttrice ha spiegato ai...
Che Tempo Che Fa, da Fazio Greta Thunberg e l'attore più amato d'Italia: le anticipazioni
Stasera 2 novembre nuova puntata del talk sul canale Nove: in studio anche Margaret ...
Suzuki Jukebox, ovazione social per Antonella Clerici: "Come lei nessuna" (ma la location è bocciata)
Applausi anche virtuali per la conduttrice che guida la serata di musica con vivacit...
Incredibile: su RaiPlay arriva un film con la voce inconfondibile di Antonella Clerici
Antonella Clerici in un ruolo inedito su RaiPlay: doppia una principessa in un seque...
Carlotta Mantovan, la confessione sul compagno ‘segreto’ e Fabrizio Frizzi: “Non ne parlo per rispetto”
Dal ritorno in tv al misterioso compagno francese, passando per i ricordi di Fabrizi...