Antonella Clerici, il saluto straziante all’amica Romana: “Ti porterò nel cuore”. Chi era la storica parrucchiera della conduttrice La presentatrice Rai ha salutato per l'ultima volta la donna che aveva conosciuto nel lontano 1986. Commozione sul web per le parole toccanti che le ha dedicato.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Con un post tenerissimo Antonella Clerici ha scelto di ricordare sui social chi era l’amica Romana. La storica parrucchiera Rai, scomparsa di recente, aveva incrociato il percorso della conduttrice nel lontano 1986. Poi gli anni di lavoro e l’amicizia, nonostante i rispettivi impegni a tenerle sempre più separate. Per gratitudine, quindi, Antonella ha tracciato con un post il ricordo più dolce possibile. E i social hanno subito apprezzato il suo bellissimo gesto. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Antonella Clerici, il post social per ricordare la parrucchiera Romana

Agli albori della sua carriera in Rai, Antonella Clerici ha incontrato una persona speciale. Una di quelle lavoratrici impegnate dietro le quinte, che fanno funzionare in silenzio la macchina della tv. In questo caso, una parrucchiera, Romana, che per la presentatrice c’è sempre stata. E così Antonella le ha dedicato un messaggio commosso sul suo profilo Instagram, accompagnato dalla foto d’epoca dell’amica appena scomparsa.

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"Ciao Romana", ha scritto Clerici, "sei stata la mia prima parrucchiera alla Rai di Milano nel 1986. Tu lavoravi già in sceneggiati importanti, io ero una ragazzina di provincia alla scoperta della tv". Poi le parole dolcissime: "Mi hai preso per mano e non ci siamo più lasciate anche se la vita e la nostra storia ci hanno allontanate fisicamente ma mai nel cuore. Dove ti porterò sempre".

La reazione social al post commovente di Antonella Clerici

A stretto giro di posta, i fan di Antonella hanno inondato il post di reazioni positive. "Che belle parole", ha commentato un’utente su Instagram, "sei speciale cara Antonella e come dici sempre tu, la gratitudine è importante". E un’altra telespettatrice affezionata ha aggiunto una riflessione ancora più profonda: "Spesso noi telespettatori ci fermiamo al davanti di un programma dimenticando quante persone ci lavorino dietro, e grazie soprattutto a ognuno di loro se possiamo guardare i programmi che amiamo, e Romana è una di quelle persone".

Insomma, il ricordo di Antonella Clerici ha spostato (giustamente) l’attenzione su chi spesso non si prende i meriti. Ma fa girare la ‘fabbrica’ del piccolo schermo lo stesso, con lavoro duro e tanto sudore. L’amica della conduttrice, parrucchiera di professione e professionista Rai, è stata una di queste figure anonime. Per qualche è ora finita sotto i riflettori grazie a un piccolo gesto di tenerezza. E questo fa capire anche il livello di affetto che Antonella si è meritata negli anni. Da vera paladina del popolo e delle persone umili.

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