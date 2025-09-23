Trova nel Magazine
Antonella Clerici, la confessione in diretta: “Ho un problema di salute”, l’annuncio a È sempre Mezzogiorno

Nel corso della puntata di oggi del noto cooking show, la conduttrice ha spiegato ai telespettatori il perché dei suoi abbassamenti di voce: le sue parole.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di È sempre Mezzogiorno, il cooking show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Oltre a presentare come sempre piatti squisiti e fare gli auguri alla nutrizionista Evelina Flachi che proprio oggi ha compiuto gli anni, Antonella Clerici ha voluto prendersi un momento a inizio puntata anche per raccontare ai telespettatori un piccolo problema di salute che sta affrontando, tranquillizzandoli nel caso in cui dovessero notare in lei abbassamenti di voce o disagi simili: ecco cosa ha rivelato.

È sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici rivela: "Ho un problema"

Antonella Clerici ha sempre avuto un rapporto molto diretto con i propri telespettatori e non si è mai nascosta nel raccontare anche vicende e problemi legati alla propria vita privata. Nel corso della puntata di oggi di È sempre Mezzogiorno, la conduttrice ha infatti parlato di un piccolo problema di salute che sta affrontando negli ultimi tempi.

"Io con il pubblico sono sempre molto diretta… Ho un problema al diaframma, che mi è salito tantissimo, sopra il cuore, sopra i polmoni. È una cosa particolare, non è usuale. Faccio un po’ più fatica a respirare rispetto alle persone che non hanno questo problema. Mi dà fastidio sia al cuore che al polmone. Mi sto curando… nel senso che devo fare un po’ di esercizi di respirazione, mi seguono persone competenti. È un problema che incide perché io parlo molto, e quindi per me ha un peso particolare", ha rivelato Antonella Clerici.

Antonella Clerici rassicura il pubblico: "Sono tosta e curata bene"

La conduttrice ha quindi rassicurato tutti rivelando che, per quanto fastidioso, non si tratta in realtà di un problema grave, ma che ha voluto dirlo per rispondere ai tanti fan che le chiedevano il perché degli abbassamenti di voce notati negli ultimi mesi. "Non è niente di grave. È che per me che parlo tanto il diaframma è importante… Quindi non averlo in sede è un bel macello. Lo dico perché molti mi hanno domandato se ho un problema di gola. Ecco questo è, adesso lo sapete. Sono tosta e curata bene. Per me è sicuramente importante la voce", ha quindi concluso la conduttrice.

Insomma, un problema indubbiamente fastidioso, soprattutto per chi utilizza la voce per lavoro proprio come Antonella Clerici, ma che fortunatamente è risolvibile attraverso le giuste cure, accortezze e attenzioni. E proprio come la stessa conduttrice ha rivelato, la sua tenacia e la voglia di tenere compagnia al pubblico che la segue da tantissimo tempo non verranno certo scalfite da questo piccolo problema.

Programmi

