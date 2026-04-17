Antonella Clerici, il racconto choc sulla gravidanza ‘venduta’ ai giornali: “Ero incinta, ma non lo sapeva nessuno” Ospite al BSMT di Gianluca Gazzoli, la conduttrice ha ricordato i momenti più difficili della sua maternità. E il trauma quando fu sostituita a La Prova del Cuoco.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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C’è una Antonella Clerici che il grande pubblico conosce bene – sorridente, accogliente, capace di riempire qualsiasi spazio televisivo con naturalezza – e poi c’è quella che si racconta senza filtri quando il contesto lo permette. Al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, la conduttrice ha fatto entrambe le cose: ha parlato di maternità, di tradimenti professionali, di amicizie spezzate e del prezzo che si paga quando la vita privata diventa proprietà di tutti. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Antonella Clerici, lo choc per la gravidanza finita sui giornali

Antonella Clerici era in vacanza ad Ansedonia, quando ha trovato in edicola un giornale con un titolone che non avrebbe dovuto esistere: "La Clerici finalmente incinta". "Non lo avevo detto a nessuno", ha raccontato. Aveva appena fatto il test di gravidanza a casa, da sola — i medici le avevano consigliato di aspettare le analisi, ma lei non stava nella pelle. Al suo fianco, in quel momento, solo il suo labrador Oliver. "Gli ho detto: ‘Dai Oliver, andiamo a fare il test, non lo diciamo a nessuno’…Diciamo che la prima ‘persona’ a cui l’ho detto è stata lui".

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Qualcuno però era già al corrente della notizia. Quando Antonella ha chiamato la redazione del giornale per smentire, la risposta l’ha lasciata senza parole: avevano le sue analisi del sangue. Qualcuno dalla clinica gliele aveva vendute. "A quel punto non ho potuto negare", ha spiegato, "ma ero ancora all’inizio e non l’avevo ancora detto a mio padre. Lui ha visto il giornale e mi ha chiesto: ‘Devi dirmi qualcosa?'". Un momento intimo e prezioso, insomma, le è stato strappato via in modo freddo e venale. "Quella cosa mi è dispiaciuta, però penso che sia anche quello il prezzo della notorietà".

L’addio (amaro) di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco

Nell’intervista al BSMT, Antonella Clerici ha anche svelato un retroscena inedito sul suo soffertissimo addio a La Prova del Cuoco. Dopo quindici anni di successi strepitosi, le comunicarono che durante il suo congedo di maternità l’avrebbero sostituita con Elisa Isoardi: "Sapevo che dovevo andarmene per un periodo di maternità, ma ero convinta che poi sarei tornata. E invece mi dissero che c’era già un’altra conduttrice".

La rivincita è arrivata nel 2010, dopo il trionfo al Festival di Sanremo. Quando le fu chiesto cosa volesse, non chiese soldi né visibilità: "Dissi solo: ‘Io rivoglio La Prova del Cuoco’. Era una questione di principio, volevo tornare lì perché quello era il mio posto". Ci è tornata. Ma il giudizio su come era stata gestita la situazione resta netto: "Si può fare tutto, ma i modi fanno la differenza. E se una cosa del genere è successa a me, non oso immaginare cosa succede alle altre donne in quella stessa situazione."

Frizzi, la foto in camerino e il dolore di Carlo Conti

Tra i momenti più toccanti dell’intervista, il ricordo di Fabrizio Frizzi. Clerici tiene ancora nel suo camerino una foto che la ritrae insieme a lui e a Carlo Conti: era il giorno del suo compleanno, Frizzi era felice perché stava per tornare in tv con L’Eredità. "Carlo e Fabrizio entrarono in diretta per farmi gli auguri e questa cosa rimase iconica. Poi purtroppo, dopo tre mesi, se ne è andato".

La sua descrizione di Frizzi negli ultimi tempi è commovente: "Si trascinava fino al momento di entrare in studio e poi, appena si accendeva la luce, lui per quell’ora e mezza dimenticava il dolore". Per Carlo Conti, la perdita dell’amico del cuore cambiò tutto: "Ha smesso di fare il quotidiano, totalmente…Fabrizio era il suo amico del cuore e anche lui aveva una figlia piccola, Stella". "La morte di Fabrizio", ha concluso Antonella Clerici, "ha cambiato la nostra percezione di vita".

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