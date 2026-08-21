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Antonella Clerici è il volto più rivoluzionario della tv italiana: nel circo mediatico del gossip a ogni costo, la mosca bianca è ancora lei

Dai social vissuti senza ansia da copertina ai personaggi che mostrano tutto e poi invocano la privacy: perché Antonella Clerici rappresenta un modello completamente diverso

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Antonella Clerici ha una cosa che oggi, nel mondo dello spettacolo, sembra quasi rivoluzionaria: la conduttrice non ha bisogno di farsi vedere per essere vista. Non rincorre il gossip e non trasforma ogni dettaglio della sua vita in contenuto e sui social è persino capace di sembrare una boomer. Proprio questo è il punto: quando hai una carriera solida, non devi inventarti continuamente un caso per finire sui giornali.

La privacy a intermittenza

Il chiacchiericcio degli ultimi giorni riapre però una questione: quanto è credibile lamentarsi del gossip quando sei il primo a costruire intorno a te una vetrina permanente? Jet privati, flebo, gioielli , serate, foto ambigue e persino improbabili performance canore: tutto diventa contenuto. Fino a quando arriva il titolo che non piace più.

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