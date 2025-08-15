Antonella Clerici si prende lo show di Barbara D’Urso (che ricicla un format di Rai2). I nuovi programmi Rai Non mancano le novità nella prossima stagione televisiva della Rai, a partire dai format affidati ad Antonella Clerici e Barbara d'Urso: tutti i nuovi programmi

Non c’è pace per Barbara D’Urso, che presto tornerà sul piccolo schermo in veste di concorrente di Ballando con le Stelle, sotto la guida di Milly Carlucci da vent’anni ormai. Il programma pensato inizialmente per l’ex conduttrice di Pomeriggio 5, che a settembre sarà sostituito dal format Dentro la notizia affidato a Gianluigi Nuzzi, sarà nelle abili mani di Antonella Clerici. Ma scopriamo i dettagli della vicenda, ripercorrendo cosa è accaduto nelle ultime ore.

Barbara D’Urso sostituita da Antonella Clerici nella conduzione dello show su Rai 1

Negli ultimi tempi si è parlato di un programma ideato per Barbara D’Urso, ma oggi scopriamo che la Rai ha deciso di puntare su Antonella Clerici per condurre questo adattamento italiano del format internazionale "Surprise Surprise", che presto (non c’è ancora una data ufficiale ma probabilmente lo vedremo in primavera) verrà trasmesso su Rai 1. La D’Urso, infatti, avrebbe dovuto guidare la nuova trasmissione, la cui messa in onda all’inizio era prevista nella prima serata del venerdì, a gennaio, ma i piani poi sono cambiati.

Ora, dato che il format non è mai stato cancellato, sembra che la Rai e Fremantle, casa di produzione del progetto televisivo, abbiano scelto (finalmente) la conduttrice giusta per lo show che rimanda a "Carramba! Che sorpresa", la trasmissione di Raffaella Carrà a sua volta ispirata proprio alla trasmissione britannica Surprise Surprise. D’altronde Antonella Clerici ha già ‘diretto’ un programma che in linea generale ricordava il successo tv della Carrà: vi dice niente Il treno dei desideri? Ecco. Stando a un’indiscrezione di Hit, la Clerici sarebbe entusiasta di iniziare questa nuova avventura, ma ne sapremo di più quando la diretta interessata si esprimerà al riguardo, sempre che non venga poi deciso nuovamente di fermare la produzione.

Ricordiamo inoltre che Antonella Clerici sarà sul piccolo schermo a partire da lunedì 8 settembre con la nuova stagione di È sempre mezzogiorno, che sarà trasmessa fino a maggio 2026. Non mancheranno poi i programmi della prima serata con The Voice Senior (da novembre) e The Voice Kids nel sabato sera di Rai 1. E ancora, l’evento musicale di settembre con Suzuki Juke Box al fianco di Clementino, anche giudice e coach apprezzato di The Voice.

Barbara d’Urso: l’indiscrezione sul nuovo format di Rai 1

Ma per Barbara d’Urso non sembrano chiuse tutte le porte in Rai, anzi le opportunità si stanno ampliando sempre più, segno che il ritorno in tv nei panni di conduttrice è davvero vicino. Oltre alla partecipazione a Ballando con le Stelle, secondo un’indiscrezione recente, sarebbe già pronto per lei un nuovo programma. Come si legge su Affari italiani: "Sarebbe pronto un programma per il post-Ballando di Barbara D’Urso. Un programma le cui radici affondano nel passato recente di Rai2. Il format in questione sarebbe Help, ho un dubbio. Si tratta di una trasmissione andata in onda nella seconda serata di Rai2 nell’estate del 2022, nella stagione di lancio estivo di nuovi format voluta dall’allora direttore dell’intrattenimento prime time Stefano Coletta, con il benestare dell’Ad dell’epoca Carlo Fuortes e condotto da Caterina Balivo".

