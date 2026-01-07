Antonella Clerici, il post commovente dopo le vacanze: “Ho ritrovato l'energia e la speranza” La conduttrice di 'È sempre mezzogiorno' ha aggiornato i suoi followers dopo il viaggio natalizio a Zanzibar. Per lei è stata un'occasione unica per ricaricare. Ecco i dettagli.

Antonella Clerici ha scelto Zanzibar per chiudere il 2025 e ritrovare un po’ di serenità dopo settimane difficili. In un lungo post pubblicato su Instagram, la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha raccontato come questa vacanza l’abbia aiutata a ricaricarsi, sia dal punto di vista fisico che emotivo. E non sono mancati i ringraziamenti (tenerissimi) ai suoi compagni di viaggio. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Antonella Clerici, il post commovente dopo le vacanze a Zanzibar

Nel messaggio dedicato ai followers, condiviso ieri sul suo profilo Instagram, Antonella Clerici si è aperta completamente. "Immagini di una vacanza che non dimenticherò", ha scritto nella didascalia, "ero partita con un dolore nel cuore con la nostra meravigliosa famiglia ‘sparpagliata’". Senza entrare nei dettagli, la conduttrice ha quindi lasciato intendere che questo Capodanno non è stato solo sinonimo di leggerezza, ma anche un modo per staccare e ritrovare sé stessa.

E Zanzibar, per ripartire, alla fine si è rivelato il posto giusto. "Mi ha aiutata a ritrovare energia e speranza", ha proseguito Antonella, "in un luogo lontano dai circuiti turistici sulla spiaggia di Jambiani, le alte e le basse maree mi hanno cullato sotto il cielo di una luminosa luna piena". Clerici ha descritto il luogo delle sue vacanze come un angolo di mondo autentico, dove il contatto con la natura e i ritmi lenti hanno fatto da antidoto allo stress di tutti i giorni. A colpirla, in particolare, è stata l’ospitalità ricevuta allo Sharazād Boutique Hotel, una struttura affacciata sull’oceano e immersa nella vegetazione tropicale.

Il ringraziamento di Antonella Clerici ai suoi compagni di viaggio

A seguire, nel post della conduttrice c’è stato spazio per una serie di ringraziamenti sinceri: "Grazie a Francesca una donna straordinaria che, tanti anni fa, ha scelto quel luogo per costruire la sua vita. Grazie per averci fatto conoscere quei luoghi così magici nella quiete dello Sharazah Boutique Hotels". La Clerici ha quindi taggato prontamente la struttura che l’ha ospitata, ma ci ha tenuto a fare una precisazione: "Non è un adv ma solo un bellissimo ricordo da condividere. Sapete che per scelta, parlo solo di quello che amo davvero".

E infine è arrivato il ringraziamento più sentito: "Grazie a Vittorio (il compagno, ndr), Maelle (la figlia, ndr), Bea, Agnese, Luca, Otta, Cisko, Cri ed Elio per la condivisione di momenti che saranno nostri ricordi". Se il viaggio era iniziato con un dolore nel cuore, si è certamente concluso nel modo migliore possibile. Esattamente quello di cui aveva bisogno Antonella per ripartire.

