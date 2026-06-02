Antonella Clerici e Paola Perego, i guadagni delle conduttrici: l'agente svela tutto A quanto ammontano gli ingaggi di Antonella Clerici e Paola Perego, due tra i volti Rai più amati della nostra Tv? A svelarlo ci ha pensato uno degli agenti di spettacolo più noti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Essere un volto noto della nostra Tv consente ovviamente di essere popolari e di entrare nel cuore del pubblico, anche se può portare a essere costantemente nel mirino della critica, di addetti ai lavori e telespettatori, attenti anche ai dettagli. Questo lo sanno bene anche due conduttrici che vantano una carriera lunghissima e ricca di successi, con solo poche battute d’arresto, come è il caso di Antonella Clerici e Paola Perego.

Nel corso degli anni le due sono state alla guida di programmi diversi tra loro, evitando l’esposizione mediatica eccessiva, anche se la seconda non ha sempre subito giudici benevoli a causa di chi è al suo fianco da tempo. La padrona di casa di "Citofonare Rai2" è infatti sposata con Lucio Presta, uno degli agenti più importanti e potenti del piccolo schermo, che segue entrambe, oltre a numerosi colleghi, proprio per questo c’è stato chi in passato è arrivato a definirla per questo una "raccomandata", pur avendo un curriculum che parla da solo.

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I guadagni delle conduttrici svelati dall’agente

Avere un ruolo in pianta stabile in Tv, questo è cosa nota, garantisce guadagni che molti di noi possono solo sognare, anche se si deve a volte mettere in conto un periodo in cui il lavoro cala o cessa del tutto, così come gli ingaggi. Non possiamo certamente dire che questa sia la situazione attuale di Antonella Clerici e Paola Perego, due dei volti di punta della Rai, in modo particolare della prima, considerata la "regina dell’ora di pranzo" grazie al suo "E’ sempre mezzogiorno" e non solo.

Riuscire a capire a quanto possano ammontare gli ingaggi dei personaggi famosi non è semplice, per evidenti motivi di privacy, a svelarlo questa volta ci ha pensato qualcuno che le conosce bene, l’agente Lucio Presta, uno tra i più potenti del mondo dello spettacolo.

Chi pensa che quella che gode dei maggiori favori, anche sul piano economico, sia sua moglie, deve ricredersi. "La donna che guadagna di più penso sia Antonella Clerici ma non quanto dovrebbe, merita di più. Quella che guadagna meno è Paola Perego, e questo lo posso dimostrare" – ha detto senza troppi giri di parole in occasione della sua presenza al Festival della Tv di Dogliani.

Presta ci ha tenuto a precisare anche quanto il suo lavoro sia estremamente complesso, a dispetto di quanto molti possano pensare. E’ riduttivo credere che si limiti esclusivamente a proporre contratti, chi lavora in Tv può infatti vivere anche fasi di alti e bassi a livello lavorativo, che possono non essere semplici da gestire, non solo sul piano economico, ma anche su quello psicologico. Ed è qui che il suo supporto può diventare cruciale: "Mi capita di dover gestire le fragilità degli artisti, sono straordinari ma fragilissimi" – ha sottolineato.

Uno come lui non si tira quasi mai indietro quando si tratta di fare dichiarazioni anche scomode (lo ha fatto anche recentemente nei confronti di Sonia Bruganelli, ex moglie di uno dei suoi assistiti del passato più noti, Paolo Bonolis), per questo non ha esitato a fare esempi concreti a riguardo. "Paola Perego è stata malissimo quando le è stato tolto il programma, agli altri non lo hanno tolto quindi non posso risponderti. Anzi, alcuni sono stati pure promossi vedi Antonella Clerici o Marco Liorni, che è un uomo in ascesa fortissima".

Non è mancato un bilancio dei risultati ottenuti, dal successo più grande alla peggiore delusione: "Il mio più grande successo è stato l’aver portato il Presidente Mattarella al Festival di Sanremo. Il mio più grande flop, invece, è stato Italiani su Mediaset. La settimana prima erano cadute le Torri Gemelle e il mondo era cambiato, ma io non lo avevo capito. Volevo scherzare sugli italiani e far ridere, ma non era il periodo giusto".

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