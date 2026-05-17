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Salta il colpaccio, Antonella Clerici non molla i suoi programmi tv: la proposta (rifiutata) che farebbe paura a chiunque

La conduttrice avrebbe declinato l’invito al comedy show di Prime Video tra impegni Rai e scelta personale di non esporsi al roast più irriverente della tv

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Antonella Clerici era uno dei nomi più ambiti per la nuova stagione di R.I.P.: Roast in Peace, il format di Amazon Prime Video che mette i vip "sotto processo" comico. Un’idea provocatoria, costruita come un funerale satirico in cui comici e ospiti si scambiano battute senza filtri. Ma la storica conduttrice del mezzogiorno italiano ha deciso di non partecipare. A rivelarlo è Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è Chi Dice, sottolineando come il no sia arrivato nelle ultime fasi della trattativa. Una rinuncia che sposta gli equilibri della seconda stagione del programma.

Il format del "funerale comico" che mette i vip alla prova

R.I.P.: Roast in Peace è uno dei format più particolari arrivati su Prime Video negli ultimi anni. Lo show riprende la tradizione americana del roast, portandola all’estremo: il tutto è costruito come un funerale simbolico del personaggio famoso ospite della puntata. Sul palco, un gruppo di comici alterna battute feroci e ironiche ricostruzioni della carriera e della vita pubblica del protagonista, che assiste in prima persona alle "esequie" della propria immagine pubblica.

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La prima stagione aveva già fatto discutere per il tono irriverente e per la scelta di ospiti molto esposti mediaticamente, tra cui Francesco Totti e Selvaggia Lucarelli, abituati a gestire un rapporto complesso con la satira.
Il successo del format ha spinto la piattaforma a confermare una seconda stagione, ancora più ambiziosa e con l’obiettivo di coinvolgere volti ancora più popolari della televisione generalista italiana.

Perché Antonella Clerici ha detto no a Prime Video

Per la nuova edizione, in partenza con le registrazioni a Roma, Antonella Clerici era considerata una delle ospiti ideali. La sua immagine rassicurante, costruita in anni di televisione pubblica tra cucina, intrattenimento e conduzione di grandi eventi, avrebbe creato un contrasto perfetto con la struttura dissacrante del programma. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, la conduttrice era in cima alla lista dei desideri della produzione, ma ha scelto di non accettare l’invito. Alla base del rifiuto ci sarebbero soprattutto gli impegni con la Rai, che non le avrebbero lasciato spazio per partecipare a un progetto così impegnativo e fuori dai suoi schemi abituali. Ma non si esclude anche una valutazione personale.

Il risultato è che la "morte televisiva" di Antonella Clerici, almeno per ora, non andrà in scena. R.I.P.: Roast in Peace dovrà quindi trovare un nuovo nome forte per la sua seconda stagione, mantenendo intatta la sua formula provocatoria che continua a dividere tra chi la considera brillante satira e chi, invece, un gioco troppo rischioso sul confine della reputazione dei vip.

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