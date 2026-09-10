Antonella Clerici, no a Iva Zanicchi: il retroscena su The Voice, Fiorella Mannoia e l’addio di Loredana Bertè Stando alle ultime indiscrezioni l’Aquila di Ligonchio si sarebbe candidata per un posto nel talent dedicato alle voci over, ma la Rai avrebbe guardato altrove

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il nuovo cast di The Voice Senior continua a far parlare, soprattutto per la scelta del giudice destinato a prendere il posto lasciato libero da Loredana Berté. Stando un retroscena riportato da Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi, Iva Zanicchi avrebbe cercato di ‘conquistare’ quella poltrona. Alla fine, tuttavia, la produzione avrebbe optato per un altro nome di primo piano della musica italiana: Fiorella Mannoia. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Iva Zanicchi punta alla poltrona di The Voice, ma la scelta ricade su Mannoia

La partenza di Loredana Berté dalla giuria di The Voice Senior avrebbe aperto una partita particolarmente interessante dietro le quinte del programma condotto da Antonella Clerici. Il posto del talent show musicale rimasto vacante, infatti, sarebbe stato ambito da Iva Zanicchi, che stando alle indiscrezioni avrebbe fatto il possibile per entrare nella squadra dei coach della nuova edizione. La decisione della Rai, tuttavia, sarebbe ricaduta su Fiorella Mannoia, artista con una lunga esperienza nel mondo della musica e della televisione, chiamata così a raccogliere l’eredità lasciata da Berté. Una scelta che, secondo un retroscena riferito dal giornalista Alberto Dandolo, avrebbe inevitabilmente lasciato un po’ di amarezza alla Zanicchi. La cantante, però, avrebbe reagito senza alimentare polemiche, accettando con sportività una decisione che non l’ha vista prevalere nella corsa al tavolo dei giudici.

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Nessuna frattura con Antonella Clerici: per Zanicchi c’è già un nuovo appuntamento in tv

Nonostante la mancata scelta – come anticipato – non ci sarebbero state conseguenze sul rapporto personale e professionale tra Iva Zanicchi e Antonella Clerici. Le due, infatti, avrebbero mantenuto rapporti sereni, senza trasformare la vicenda in un caso televisivo. Per la cantante, inoltre, non mancherebbero comunque le occasioni per tornare protagonista sul piccolo schermo. Tra i prossimi progetti indicati da Dandolo figura infatti Dive, nuovo show di prima serata targato Mediaset nel quale Zanicchi dovrebbe condividere la scena con altre importanti interpreti della canzone italiana. Un impegno che potrebbe rappresentare una valida consolazione dopo il mancato approdo a The Voice Senior. Resta dunque confermata la presenza di Fiorella Mannoia accanto ad Antonella Clerici, mentre l’uscita di scena di Loredana Berté si configura, almeno per questa stagione televisiva, come un cambiamento destinato a modificare gli equilibri del talent dedicato alle voci over.

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