Antonella Clerici, il lato tenero (e mai visto): i dolcissimi auguri alla sorella Cristina e la foto d’infanzia che commuove Su Instagram, Antonella Clerici condivide un tenero scatto in bianco e nero da bambina con la sorella Cristina, accompagnato da teneri auguri di compleanno.

Tutti noi la conosciamo per essere uno dei pilastri della Rai (nonché un volto amatissimo): determinata, simpatica e senza peli sulla lingua. Stiamo parlando di Antonella Clerici, l’amatissimo volto della tv e super amata dal pubblico grazie ai suoi programmi, in particolare il seguitissimo E’ Sempre Mezzogiorno. Ma anche una persona così ‘composta’ come lei ha un lato tenero: di recente, ha sorpreso i suoi follower con un dolcissimo messaggio di auguri dedicato alla sorella Cristina, in occasione del suo compleanno. Da sempre le due hanno un rapporto speciale, un legame profondo che può fare invidia. Vediamo tutti i dettagli.

Il messaggio di auguri di Antonelli Clerici per la sorella Cristina: "Sei parte di me"

Un piccolo gesto, ma che ha commosso tutti. Questa mattina Antonella Clerici ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio affettuoso per il compleanno della sorella Cristina, scrivendo "Auguri adorata sorella". Cristina compie oggi, sabato 30 agosto, 57 anni. A corredo della dedica, una foto in bianco e nero che ritrae le due sorelle da bambine, condivisa con i 1,1 milioni di follower di Antonella. Come colonna sonora del post è stato scelto "Tu che sei parte di me" di Pacifico e Gianna Nannini, con il ritornello: "Tu che sei parte di me, lasci fuochi, piccole tracce per riportarmi a casa. Tu che sei parte di me", che sottolinea il legame profondo e sincero tra le due sorelle, presente nella quotidianità anche lontano dalle telecamere.

Il rapporto con la sorella Cristina

Per chi non la conoscesse, Cristina Clerici è nata a Legnano il 30 agosto 1967, come la sorella maggiore, e ha scelto di vivere lontano dai riflettori come psicologa. Riservata per natura, di lei si conosce poco, se non ciò che Antonella ha raccontato nelle interviste. "Lei è più piccola di me di quattro anni, ma è quella che forse è più saggia. Ci sentiamo almeno due volte al giorno, da quando poi c’è Maelle per lei, non avendo figli, è diventata la sua bambina, quindi almeno una volta ogni quindici giorni viene a Roma". Il loro rapporto è fatto di confidenze, complicità e critiche costruttive. Dopo la scomparsa della madre, la persona più vicina ad Antonella è proprio Cristina. "Il rapporto più stretto in assoluto, cioè la mia confidente, ce l’ho con mia sorella: è anche la mia prima critica, mia sorella è un po’ la mia coscienza!", ha dichiarato la conduttrice, sottolineando l’autenticità del loro legame.

Cristina ha sempre difeso la propria riservatezza, evitando di essere definita "la sorella di Antonella Clerici". Antonella ha raccontato: "Quando qualche cliente le chiede se per caso è mia sorella, perché magari nota delle somiglianze, lei finge di non conoscermi".

