Antonella Clerici in lutto, morto Dimitri Tollini, il braccio destro e migliore amico: “Ora cammino sull’orlo del baratro" La conduttrice dice addio allo storico collaboratore, al suo fianco da quasi trent'anni tra La prova del cuoco, The Voice ed È sempre mezzogiorno. L'addio struggente sui social.

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Un lutto drammatico colpisce profondamente Antonella Clerici e tutto il gruppo di È sempre mezzogiorno. È stata la stessa conduttrice ad annunciare sui social la morte di Dimitri Tollini, autore televisivo, storico collaboratore e amico inseparabile, con cui aveva condiviso quasi trent’anni di vita professionale e personale. Un rapporto nato alla fine degli anni Novanta e diventato, nel tempo, un punto di riferimento costante dietro le quinte dei suoi programmi, da La prova del cuoco fino a The Voice e È sempre mezzogiorno. Nel suo lungo messaggio d’addio, Clerici ha affidato ai social un ricordo carico di dolore, accompagnato da una serie di fotografie che raccontano il loro percorso insieme.

Antonella Clerici e Dimitri Tollini, un’amicizia lunga quasi trent’anni

Nel suo saluto, Antonella Clerici è tornata con la memoria al momento in cui tutto è iniziato. Il primo incontro risale all’estate del 1998, in Romagna, da cui è nato un sodalizio destinato a durare una vita.

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"Era l’estate del 1998 quando ti incontrai nella tua amata Romagna vestito di bianco. Da allora Dimitri Tollini & Antonella Clerici e’ diventato un binomio inscindibile. Quanta vita passata insieme tra lavoro, viaggi, avventure. Noi. Il mio migliore amico. Il mio braccio destro".

Per la conduttrice, Tollini non era soltanto uno degli autori che lavoravano dietro le quinte, ma una presenza costante con cui ha condiviso successi, momenti difficili, trasferte, scelte professionali e una quotidianità costruita in decenni di collaborazione. Il loro legame era così forte da essere identificato da tutti con quel "noi" che Clerici ha sempre utilizzato per raccontare il rapporto con il suo più fidato collaboratore.

Antonella Clerici, il messaggio d’addio: "Cosa farò amico mio, senza di te?"

La parte più toccante del post arriva quando Antonella Clerici descrive il vuoto lasciato dalla scomparsa dell’amico. Parole che hanno raccolto migliaia di messaggi di affetto da parte del pubblico e di colleghi, tra cui anche la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, per anni volto di È sempre mezzogiorno.

"Quante risate, pianti, litigate, scelte condivise. E oggi che non ci sei più mi sembra di camminare sull’orlo di un baratro. La voragine della tua assenza. Cosa faro’ amico mio, senza di te? Te ne sei andato troppo giovane e troppo in fretta. Grazie di tutto. Il tempo e i pezzi di vita che ci siamo dedicati resteranno per sempre con noi. Ciao Dimitri, con la tua canzone di sottofondo cantata da te.

Ad accompagnare il messaggio c’è infatti "Domani è un altro giorno", il brano interpretato dallo stesso Dimitri Tollini e scelto da Clerici come ultimo saluto all’amico di sempre.

Dimitri Tollini, gli ultimi mesi e il ringraziamento di Antonella Clerici

Nel finale del suo messaggio, Antonella Clerici ha voluto rivolgere un pensiero anche a chi è stato vicino a Dimitri Tollini durante la malattia. La conduttrice ha ringraziato pubblicamente l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), AIRC e VIDAS Cure Palliative, realtà che lo hanno assistito fino agli ultimi giorni.

L’ultimo post pubblicato da Tollini sui social risale al 1° giugno, quando aveva celebrato i sei anni di È sempre mezzogiorno con un messaggio pieno di entusiasmo per il programma e per il lavoro svolto ogni giorno al fianco della squadra di Rai 1. Oggi quel ricordo assume un significato ancora più forte e chiude simbolicamente una collaborazione che ha accompagnato Antonella Clerici per gran parte della sua carriera televisiva.

A stringersi attorno ad Antonella Clerici sono stati anche tantissimi colleghi del mondo dello spettacolo. Sotto al suo post sono arrivati i messaggi di affetto di Mara Venier, Simona Ventura, Federica Panicucci, Fiordaliso, Francesca Barra e di molti altri volti della televisione, che hanno voluto manifestarle vicinanza in un momento così doloroso. Per la conduttrice si tratta inoltre del secondo lutto personale nel giro di poche settimane: solo recentemente aveva salutato sui social anche Romana, sua amica e storica hair stylist che l’aveva accompagnata per circa trent’anni di carriera in Rai.

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