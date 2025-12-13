Trova nel Magazine
Quando Antonella Clerici scoprì Il Volo, l’exploit di 16 anni fa in Rai: perché hanno un rapporto speciale

Sedici anni fa Antonella Clerici li lanciava in Tv: da ‘Ti lascio una canzone’ a star internazionali, Il Volo custodisce gelosamente un legame unico con lei.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Le loro tre voci sono tra le più belle nel panorama della musica internazionale e la loro umanità è ciò che li rende ancora più amati dal pubblico. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, il trio de Il Volo, sono tra i fenomeni musicali italiani più apprezzati nel mondo. La loro carriera, iniziata grazie all’incontro con Antonella Clerici, li ha portati a firmare con una major americana e a conquistare le classifiche globali. Questa sera su Canale 5 andrà in onda il concerto Tutti per uno – Viaggio nel tempo, registrato a maggio 2025, che celebra i loro successi e il rapporto speciale con la conduttrice. Ma perché sono così legati? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Come nasce Il Volo: da Ti Lascio Una Canzone al successo mondiale

Tutto ha inizio nel 2009, quando Piero, Ignazio e Gianluca partecipano singolarmente a Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici, ma il regista Roberto Cenci li unisce inizialmente come "I Tre Tenori", creando subito un’alchimia vocale potente e armoniosa. Nel 2010 partecipano a Sanremo come ospiti e firmano un contratto internazionale con la Geffen Records. Il loro secondo album, We Are Love (2012), include anche delle collaborazioni con Placido Domingo ed Eros Ramazzotti. Nel 2014 prendono parte a concerti celebrativi di Laura Pausini a New York e di Toto Cutugno a Mosca, finendo con il duettare con loro. A Los Angeles, su invito di Quincy Jones, registrano il singolo benefico We Are The World for Haiti con star dal calibro di Celine Dion e Barbra Streisand. Il loro primo album, Il Volo (2010), mischia canzoni italiane, tradizioni napoletane e musica internazionale, e include brani come ’O sole mio, Il mondo, Smile e E più ti penso. L’album ottiene il Disco di Platino e raggiunge la Top Ten della Billboard 200, un risultato raro per un gruppo italiano nato da un talent show.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Antonella Clerici e Il Volo: il legame speciale che li unisce

Dal loro primo incontro a Ti Lascio Una Canzone, Antonella Clerici e Il Volo hanno instaurato un legame profondo, fatto di affetto e sostegno oltre che di collaborazione professionale. La conduttrice, spesso definita dai ragazzi come una "seconda mamma", è stata un punto di riferimento durante i primi anni della loro carriera e anche dopo i successi internazionali e la vittoria a Sanremo. Nel concerto Tutti per uno – Viaggio nel tempo, registrato a maggio 2025 a Palazzo Te di Mantova e in onda stasera, sabato 13 dicembre 2025, su Canale 5, il trio dedica ad Antonella il brano Uguale a lei, suscitando grande commozione nella conduttrice. Un gesto che celebra anni di collaborazione, affetto e crescita condivisa, e che sottolinea la profondità e la sincerità del loro rapporto.

