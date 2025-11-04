Trova nel Magazine
Antonella Clerici, tra genuinità e popolarità senza tempo: i segreti della regina del mezzogiorno

Un successo dato da autenticità e sorrisi e che ha resto È sempre Mezzogiorno uno dei programmi più amati della Tv: perché?

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

C’è un’Italia che si ferma, ogni giorno, quando le lancette si avvicinano al mezzogiorno. È l’Italia che cerca un momento di pausa, di calore e di semplicità, e che trova tutto questo accendendo la televisione su Rai 1.

Per milioni di telespettatori quel momento si chiama È sempre mezzogiorno, un programma diventato nel tempo un rito quotidiano, un abbraccio collettivo dove la cucina incontra l’umanità. E al centro di questo universo accogliente c’è lei: Antonella Clerici.

"Non voglio un programma perfetto, voglio un programma vero", ha detto più volte la conduttrice, e forse è proprio questa autenticità la chiave del suo successo. Le ricette, spesso legate alla tradizione regionale, si alternano a racconti di vita, ospiti affezionati, giochi leggeri e momenti di riflessione. Il tutto avviene in uno studio che ricrea la sua casa nel bosco di Arquata Scrivia, simbolo di un ritorno alla natura e ai valori semplici.

Antonella Clerici non interpreta un personaggio: è se stessa. Da sempre. È questa trasparenza che il pubblico riconosce e premia. In un’epoca in cui l’immagine prevale spesso sul contenuto, la conduttrice ha costruito un successo basato sull’autenticità: la stessa che porta in cucina e nella vita.

E nel successo di È sempre mezzogiorno c’è anche un’anima pop: scenografie colorate, la leggerezza delle rubriche, i tormentoni che nascono spontanei e diventano virali. Se siete d’accordo anche voi e volete scoprire tutti i segreti di Antonella Clerici, non vi resta che guardare il Video!

