Incredibile: su RaiPlay arriva un film con la voce inconfondibile di Antonella Clerici Antonella Clerici in un ruolo inedito su RaiPlay: doppia una principessa in un sequel d’animazione con specchi magici, streghe ingannevoli e sette nani eroici.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Sbarca su RaiPlay un curioso cartone animato che ha già diviso critica e spettatori: la principessa protagonista, doppiata da Antonella Clerici, è una teenager più interessata a feste, look e social che ai doveri reali, fino all’arrivo di una perfida antagonista e di sette aiutanti improbabili che la costringono a cambiare strada. Probabilmente, avrete intuito qualcosa ma, lasciatevi dire che questa dose alternativa di favola moderna gioca sull’ironia e non solo. Vediamo tutti i dettagli.

Biancaneve e gli 007 Nani, un’alternativa esilarante alla classica storia

Il film d’animazione Biancaneve e gli 007 Nani, del 2009, diretto da Steven E. Gordon e Boyd Kirkland, prende la classica fiaba di Biancaneve e la reinventa in chiave moderna. In Italia ha fatto parlare di sé soprattutto per il doppiaggio, affidato ad Antonella Clerici: una scelta che ha diviso il pubblico, tra chi l’ha trovata originale e chi invece poco adatta. Qui Biancaneve non è più l’eroina dolce e ingenua che tutti conoscono. È una ragazza viziata, affascinata dalle luci della città, dalle feste e dal culto dell’immagine, segnata dall’assenza della madre. Suo padre si risposa con Lady Vanity, donna bellissima ma ossessionata dall’apparenza, capace di alterare la realtà e le percezioni grazie al suo specchio magico. In questo modo, il film, mette in scena un confronto chiaro tra ciò che appare e ciò che conta davvero. Quando Biancaneve finisce esiliata e incontra i sette nani, inizia un percorso di crescita: impara ad essere generosa, empatica e responsabile.

Lady Vanity, al contrario, mostra i pericoli della vanità e della fissazione per l’immagine. La Commissione Nazionale Valutazione Film della CEI ha sottolineato come il messaggio educativo sia semplice e attuale: la bellezza vera nasce dalla bontà e dall’impegno verso gli altri, un insegnamento ancora più rilevante nell’era dei social media.

Curiosità sul film d’animazione e dove vederlo in streaming

Il film mescola ironia e riferimenti alla vita moderna, come cellulari, feste e moda, ma alcuni critici lo considerano superficiale rispetto ai capolavori Pixar o DreamWorks. In Italia, Antonella Clerici doppia Biancaneve, scelta che ha diviso il pubblico, mentre Laura Boccanera e Jerry Calà prestano voce a Lady Vanity e allo Specchio. La sua interpretazione è vista da alcuni come poco adatta, da altri come fresca e spontanea, ma in ogni caso rende il film riconoscibile al pubblico italiano. Le recensioni sono contrastanti: apprezzata l’ironia e il messaggio educativo, criticata la trama debole e la mancanza di originalità. Biancaneve e gli 007 Nani è in streaming su RaiPlay, correte a vederlo con i vostri bambini!

