Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Incredibile: su RaiPlay arriva un film con la voce inconfondibile di Antonella Clerici

Antonella Clerici in un ruolo inedito su RaiPlay: doppia una principessa in un sequel d’animazione con specchi magici, streghe ingannevoli e sette nani eroici.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Sbarca su RaiPlay un curioso cartone animato che ha già diviso critica e spettatori: la principessa protagonista, doppiata da Antonella Clerici, è una teenager più interessata a feste, look e social che ai doveri reali, fino all’arrivo di una perfida antagonista e di sette aiutanti improbabili che la costringono a cambiare strada. Probabilmente, avrete intuito qualcosa ma, lasciatevi dire che questa dose alternativa di favola moderna gioca sull’ironia e non solo. Vediamo tutti i dettagli.

Biancaneve e gli 007 Nani, un’alternativa esilarante alla classica storia

Il film d’animazione Biancaneve e gli 007 Nani, del 2009, diretto da Steven E. Gordon e Boyd Kirkland, prende la classica fiaba di Biancaneve e la reinventa in chiave moderna. In Italia ha fatto parlare di sé soprattutto per il doppiaggio, affidato ad Antonella Clerici: una scelta che ha diviso il pubblico, tra chi l’ha trovata originale e chi invece poco adatta. Qui Biancaneve non è più l’eroina dolce e ingenua che tutti conoscono. È una ragazza viziata, affascinata dalle luci della città, dalle feste e dal culto dell’immagine, segnata dall’assenza della madre. Suo padre si risposa con Lady Vanity, donna bellissima ma ossessionata dall’apparenza, capace di alterare la realtà e le percezioni grazie al suo specchio magico. In questo modo, il film, mette in scena un confronto chiaro tra ciò che appare e ciò che conta davvero. Quando Biancaneve finisce esiliata e incontra i sette nani, inizia un percorso di crescita: impara ad essere generosa, empatica e responsabile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Lady Vanity, al contrario, mostra i pericoli della vanità e della fissazione per l’immagine. La Commissione Nazionale Valutazione Film della CEI ha sottolineato come il messaggio educativo sia semplice e attuale: la bellezza vera nasce dalla bontà e dall’impegno verso gli altri, un insegnamento ancora più rilevante nell’era dei social media.

Curiosità sul film d’animazione e dove vederlo in streaming

Il film mescola ironia e riferimenti alla vita moderna, come cellulari, feste e moda, ma alcuni critici lo considerano superficiale rispetto ai capolavori Pixar o DreamWorks. In Italia, Antonella Clerici doppia Biancaneve, scelta che ha diviso il pubblico, mentre Laura Boccanera e Jerry Calà prestano voce a Lady Vanity e allo Specchio. La sua interpretazione è vista da alcuni come poco adatta, da altri come fresca e spontanea, ma in ogni caso rende il film riconoscibile al pubblico italiano. Le recensioni sono contrastanti: apprezzata l’ironia e il messaggio educativo, criticata la trama debole e la mancanza di originalità. Biancaneve e gli 007 Nani è in streaming su RaiPlay, correte a vederlo con i vostri bambini!

Potrebbe interessarti anche

Biancaneve, Gal Gadot ha svelato i motivi dietro il flop del live-action

Biancaneve è un flop, Gal Gadot denuncia la politica di Hollywood: le sue parole

Il live-action Disney non ha affatto convinto al botteghino: Gal Gadot denuncia le p...
Antonella Clerici

Antonella Clerici, la confessione in diretta: “Ho un problema di salute”, l’annuncio a È sempre Mezzogiorno

Nel corso della puntata di oggi del noto cooking show, la conduttrice ha spiegato ai...
Suzuki Jukebox serata finale anticipazioni 19 settembre 2025

Suzuki Jukebox, ovazione social per Antonella Clerici: "Come lei nessuna" (ma la location è bocciata)

Applausi anche virtuali per la conduttrice che guida la serata di musica con vivacit...
Antonella Clerici

Antonella Clerici, il lato tenero (e mai visto): i dolcissimi auguri alla sorella Cristina e la foto d’infanzia che commuove

Su Instagram, Antonella Clerici condivide un tenero scatto in bianco e nero da bambi...
Consigli stasera in tv, i programmi da vedere venerdì 19 settembre 2025

Programmi tv, i consigli di oggi 19 settembre: Antonella Clerici canta (ed emoziona), Nuzzi indaga meglio di tutti

Dalla comicità di Panariello alla musica interattiva di Rai 1, fino all’approfondime...
'Suzuki Jukebox - La notte delle hit', Antonella Clerici e Clementino con ospiti pazzeschi: la scaletta e i cantanti sul palco

'Suzuki Jukebox - La notte delle hit', Antonella Clerici e Clementino con ospiti pazzeschi: la scaletta e i cantanti sul palco

Stasera 18 settembe grande festa su Rai 1 con la musica degli Anni '70, '80, '90 e 2...
suzuki juke box pagelle 18 settembre 2025

Suzuki Jukebox, le pagelle: Antonella Clerici e Clementino fanno faville (8), Marco Ferradini riappare e commuove (7)

Promossi e bocciati e top e flop della prima serata di Suzuki JukeBoxe- la kermesse ...
Venezia 2025, Gal Gadot e Gerard Butler non saranno alla Mostra

Venezia 2025, il gran rifiuto di Gal Gadot e Gerard Butler: assenza legata ai Pro-Palestina? La polemica infuria

L'appello del movimento Venice4Palestine, composto da artisti pro-Palestina, sembra ...
Suzuki Jukebox serata finale anticipazioni 19 settembre 2025

'Suzuki Jukebox - La notte delle hit', serata finale per la musica cult: gli ospiti di stasera e la scaletta

Antonella Clerici e Clementino tornano su Rai 1 con la seconda e ultima puntata dell...

Personaggi

Rosy Chin

Rosy Chin
Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro
Alvise Rigo

Alvise Rigo
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963