Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno non va in onda su Rai 1: i motivi dello stop imprevisto
Piccola variazione nel palinsesto di Rai 1, che oggi 9 gennaio non vedrà la consueta puntata del cooking show per lasciare spazio alla Presidente del Consiglio.
Cambio di programmazione per la rete ammiraglia, che oggi subirà una variazione di palinsesto per lasciare spazio a un evento particolare. La consueta puntata di È sempre mezzogiorno, il cooking show condotto da Antonella Clerici, oggi non andrà in onda, proprio come rivelato ieri dalla stessa conduttrice al termine della puntata. Al suo posto Rai 1 trasmetterà in diretta una Conferenza Stampa attesissima: scopriamo qualche dettaglio in più su ciò che vedremo oggi.
È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici oggi non va in onda (9 gennaio): al suo posto Giorgia Meloni
Ebbene sì, nella giornata di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, il palinsesto di Rai 1 subirà una piccola variazione per lasciare spazio a un evento importante. Eleonora Daniele terminerà la consueta puntata di Storie Italiane un po’ prima, mentre il cooking show È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici non andrà in onda. Questo per lasciare spazio alla Conferenza Stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale parlerà al Paese per fare il consueto saluto di inizio anno. "Abbiamo insieme dato vita a una nuova tradizione", ha infatti sottolineato proprio la Premier Meloni in diretta parlando della Conferenza stampa diventata ormai un appuntamento annuale attesissimo.
Durante la conferenza, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare, che si terrà all’interno dell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, Giorgia Meloni terrà il suo discorso alla Nazione per poi rispondere a circa 40 domande formulate dai giornalisti.
I riflettori saranno probabilmente puntati sugli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto, direttamente o meno, anche l’Italia. Tra questi il blitz di Donald Trump in Venezuela, la sorte di Alberto Trentini, la manovra economica, la situazione in Medioriente, gli sviluppi dei negoziati per risolvere la crisi ucraina, la legge elettorale, il referendum sulla giustizia, la strage avvenuta la notte di Capodanno a Cras-Montana e molti altri temi rilevanti.
È sempre mezzogiorno, quando torna
Antonella Clerici riprenderà la messa in onda del cooking show È sempre mezzogiorno già dalla prossima settimana, ovvero da lunedì 12 gennaio. La variazione riguarderà soltanto la giornata di oggi, permettendo anche agli addetti ai lavori di risolvere un problema che proprio in questi giorni ha afflitto in maniera particolare il programma del mezzogiorno di Rai 1. La stessa Clerici, nel corso delle ultime puntate, ha infatti rivelato di provare molto freddo a causa della rottura del riscaldamento all’interno dello studio. Un problema che in uno dei mesi più freddi dell’anno crea grossi disagi e non può certo essere sottovalutato.
