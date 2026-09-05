Antonella Clerici, il dolore dopo il dramma vissuto a luglio: “È stato terribile”. La confessione prima di riaccendere È sempre mezzogiorno La conduttrice racconta il grande dolore per la perdita di un amico e un’estate difficile. Ora torna in tv con È sempre mezzogiorno e The Voice Senior.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Antonella Clerici si prepara a tornare sotto i riflettori, ma alle spalle lascia settimane tutt’altro che leggere. L’estate appena trascorsa ha portato con sé un dolore profondo, capace di segnare una pausa che doveva essere soprattutto di riposo. Ora, però, la conduttrice guarda avanti e ritrova la forza di ritornare in tv con i suoi programmi, tra cui È Sempre Mezzogiorno, che riparte lunedì 7 settembre 2026. Con la consueta schiettezza, Clerici ha raccontato a La Stampa il momento difficile vissuto lontano dalle telecamere e parla anche dei ricordi più importanti della sua lunga carriera in Rai. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Antonella Clerici, il dolore per la morte di un amico: "È stata un’estate terribile"

In un’intervista a La Stampa, Antonella Clerici racconta un’estate segnata dal dolore, ma anche dalla necessità di ritrovare serenità prima di tornare agli impegni televisivi. La scomparsa di uno storico collaboratore e grande amico ha reso particolarmente difficile il mese di luglio: "Terribile perché è morto un mio storico collaboratore e grande amico. Dopo quella della mia mamma, la perdita per cui ho più sofferto". A darle conforto è stata la Normandia, il luogo in cui lei e il marito Vittorio hanno costruito il loro rifugio lontano dal mondo del lavoro.

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Ora, però, la conduttrice è pronta a ripartire con una stagione ricca di appuntamenti. Dal ritorno di "È sempre mezzogiorno" agli eventi musicali di "Suzuki Jukebox", fino a "The Voice Senior", Clerici ritrova una televisione che conosce bene e che ama soprattutto quando è dal vivo. La diretta, infatti, resta uno dei suoi terreni preferiti: "La diretta è un rischio, ma un bel rischio: la amo".

Antonella Clerici, il suo grande rimpianto e il rapporto speciale con Clementino

Guardando alla sua carriera, tra le esperienze più significative cita Sanremo 2010, ma ammette che il legame più forte è con "Ti lascio una canzone". Proprio la fine di quel programma rappresenta ancora oggi il suo maggiore rimpianto: "Non avere insistito di più per ripensarlo quando gli ascolti sono scesi e venne cancellato è il più grande rimpianto della mia carriera". Un’esperienza che, secondo lei, ha trovato una sorta di continuità in "The Voice Kids", che tornerà a gennaio.

Nel futuro immediato ci sono dunque nuovi programmi e nuovi progetti, ma anche collaborazioni consolidate, come quella con Clementino, che Clerici descrive con grande affetto: "Gli voglio bene. So di poter contare sempre sulla sua capacità di un freestyle al volo".

Antonella Clerici e il legame con la Rai

Infine, sulla Rai, la conduttrice ribadisce il suo forte senso di appartenenza all’azienda e sottolinea quanto sia importante, per chi lavora nello spettacolo, sentirsi parte di una squadra: "noi artisti siamo fragili e – molto più che di contratti e soldi – abbiamo bisogno di coccole, di sentirci squadra. Fallo e diventi invincibile".

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