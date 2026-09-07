Antonella Clerici debutta (tra le lacrime) a È sempre mezzogiorno. Il ricordo commosso di Dimitri Tollini: “Persona unica e speciale”. Chi era La conduttrice Rai, oggi al ritorno in tv dopo la pausa estiva, ha omaggiato il braccio destro scomparso improvvisamente a luglio scorso. Per lui anche un video speciale.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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È sempre mezzogiorno è tornato in onda oggi, lunedì 7 settembre 2026, dopo quasi tre mesi di stop. E l’inizio di stagione è stato dedicato, per volere della conduttrice Antonella Clerici, a una persona speciale venuta a mancare improvvisamente lo scorso luglio. Si tratta di Dimitri Tollini, storico braccio destro e amico di Antonella, che lei stessa ha voluto ricordare con alcune frasi (e tanta commozione) prima di mandare in onda un video speciale a lui dedicato. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Antonella Clerici, il ricordo (commosso) di Dimitri Tollini a È sempre mezzogiorno

Un debutto stagionale inatteso, sulle note dell’affetto e del ricordo, è stato quello di È sempre mezzogiorno nella puntata di oggi, 7 settembre 2026. Su Rai 1 il programma di cucina condotto da Antonella Clerici ha infatti messo da parte, per un momento, ricette e consueta allegria, per celebrare il grande amico e collaboratore della conduttrice Dimitri Tollini. "Nella casa del mezzogiorno manca una persona che per me è stata unica e speciale", ha spiegato Antonella, trattenendo a stento la commozione.

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"È stato il mio migliore amico e il mio più stretto collaboratore", ha aggiunto, "ora non c’è più perché quest’estate se n’è andato così improvvisamente, è sempre stato al mio fianco in tutti questi anni di televisione e mancherà a tutti". A seguire, la presentatrice Rai ha omaggiato Tollini con una clip video a lui dedicata, che ha ripercorso alcuni dei momenti memorabili passati insieme nei tanti anni di collaborazione in tv. Guardando le immagini, Clerici non c’è l’ha fatta: "Grazie per la tua meravigliosa follia", ha detto, "è qui anche se non c’è". E poi è arrivato il saluto ai fratelli di Dimitri e alla madre.

La ricetta dedicata da Antonella Clerici a Dimitri Tollini

Ma l’omaggio a Dimitri Tollini non si è fermato a parole e immagini. Perché Antonella Clerici ha voluto dedicargli anche, con grande spontaneità, la prima ricetta di questa primissima puntata stagionale di È sempre mezzogiorno. Quella della ciambella romagnola, scherzosamente al centro di diverse discussioni tra loro, legate soprattutto alla presenza (o meno) del liquore all’anice. Conosciuto e apprezzato da tutta la troupe del programma, Dimitri aveva infatti un rapporto particolarmente stretto con i cuochi, insieme ai quali decideva le ricette da portare davanti alle telecamere. Per questo, l’ultimo ‘regalo’ di Antonella è stato forse il più speciale. Quello che ha ricordato l’importanza dell’amico non solo nel cuore della presentatrice, ma anche nel meccanismo di una trasmissione così tanto apprezzata dai telespettatori. Un saluto professionale, insomma, oltre che umano e personale.

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