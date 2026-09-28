Antonella Clerici, Canale 5 batte la Rai con Carlo Acutis e lei sorride: “Bisogna riconoscerlo”, il rapporto speciale col Santo La conduttrice di È sempre mezzogiorno oggi si è complimentata con Mediaset per il successo del film tv sul giovane beato. Poi le parole di orgoglio di Pier Silvio Berlusconi.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Il film tv sulla vita del giovane Santo Carlo Acutis, "Il mio nome è Carlo", ieri sera ha sbaragliato la concorrenza con numeri clamorosi. E il successo della pellicola su Canale 5 – che ha sfiorato il 30% di share – è stato tale da spingere anche un volto di punta della Rai a complimentarsi senza giri di parole con i ‘rivali’. È stata infatti Antonella Clerici, durante l’odierna puntata di È sempre mezzogiorno, a tessere le lodi dell’adattamento tv su Acutis. Rivelando anche ai telespettatori il suo rapporto speciale con il giovane beato. Mentre parole di estrema soddisfazione sono arrivate anche dal capo di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Antonella Clerici, i complimenti a Canale 5 per il successo del film su Carlo Acutis

Con 4 milioni e 269 mila telespettatori, e uno share pari al 29,6%, il film tv dedicato a Carlo Acutis ha premiato Canale 5 in modo sorprendente. Tanto che oggi la stessa Antonella Clerici, superando le logiche strettamente aziendali, ha voluto celebrare il successo di "Il mio nome è Carlo" in apertura della sua puntata di È sempre mezzogiorno su Rai 1.

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"Ieri sera è andato in onda non su Rai Uno, ma su Canale 5", ha detto la conduttrice, "i successi anche degli altri bisogna riconoscerli…Sono molto contenta del successo della fiction dedicata a Carlo Acutis". Poi Clerici ha rivelato il suo rapporto speciale con la figura del giovane beato italiano, noto anche come ‘l’influencer di Dio’. "È un santo a cui io sono molto, molto legata…Un ragazzo straordinario, meraviglioso…un successo meritato…devo dire la verità…La sua vita, la vita di questo santo bambino/adolescente è una cosa che mi ha toccato molto…Sono andata pure a trovarlo ad Assisi".

"Ormai mi conoscete…quello che io ho nel cuore, ho nella bocca", ha quindi concluso la conduttrice, aggiungendo un augurio personale, nella speranza che il messaggio di Acutis sia arrivato davvero a tutti: "Mi fa ben sperare, è molto importante".

Le parole di Pier Silvio Berlusconi sul film dedicato a Carlo Acutis

Meno sorprendenti, ma altrettanto importanti, sono state le parole del patron di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. A Cologno l’exploit del film su Acutis è stato salutato con un comunicato a firma dell’amministratore delegato, che ne ha approfittato per rivendicare la sua scelta editoriale: "Sono davvero felice per il successo de Il mio nome è Carlo. È un prodotto di cui siamo orgogliosi, fatto con sensibilità, talento e passione". "Ed è proprio questa la strada", ha aggiunto Pier Silvio, "che personalmente sento più giusta e che vogliamo continuare a percorrere. Oggi più che mai servono storie umane, profonde e valoriali. Storie che fanno bene". Sono quindi seguiti i complimenti "a tutti i professionisti che hanno lavorato per creare questo bellissimo prodotto…E un grazie di cuore alla signora Antonia Salzano Acutis, la mamma di San Carlo".

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