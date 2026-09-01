Casa a Prima Vista 2026, cosa cambia nella nuova stagione: nuove location, graditi ritorni e cosa vedremo stasera Il programma cult di Real Time riparte stasera 1 settembre: dalle trasferte in Sicilia e Bardonecchia, fino alla speciale sfida Milano-Roma, ecco le anticipazioni.

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Ufficio Stampa Real Time

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Le porte si aprono, i campanelli tornano a suonare e gli agenti immobiliari sono nuovamente pronti a contendersi il cliente di turno. Casa a Prima Vista torna su Real Time da martedì 1° settembre 2026 alle 20.30 con una nuova stagione di episodi inediti e una promessa precisa: continuare a trasformare la ricerca dell’appartamento perfetto in uno degli show più iconici e popolari della televisione italiana.

Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D’Amico tornano a giocare in casa a Milano, mentre a Roma ritroviamo Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri. In Toscana, invece, la competizione passa ancora da Moira, Nico e Matteo. Ma quest’anno il programma non si limita a riproporre la formula che il pubblico conosce bene. La mappa si allarga, le squadre cambiano e arrivano nuove combinazioni tra agenti. Ecco tutte le anticipazioni.

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Anticipazoni Casa a Prima Vista 2026: Sicilia e Bardonecchia entrano in gioco

La principale novità riguarda i luoghi. Casa a Prima Vista 2026 lascia per qualche puntata le sue location più familiari e porta agenti e clienti in Sicilia e a Bardonecchia, aggiungendo scenari molto diversi al tradizionale confronto tra Milano, Roma e Toscana. Non è soltanto una questione di panorama. Cambiano infatti anche il tipo di immobili, le esigenze degli acquirenti e, naturalmente, le strategie necessarie per riuscire a conquistare il fatidico voto finale. Una casa con vista mare può giocarsela contro un appartamento in città? E una soluzione in montagna riuscirà a convincere clienti abituati a tutt’altro tipo di mercato? Saranno le singole sfide a dare le risposte. La stagione 2026 sarà composta da 75 episodi da 60 minuti, con appuntamento quotidiano nella fascia dell’access prime time. La messa in onda televisiva sarà affiancata dalla disponibilità in streaming su discovery+.

Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Mariana D’Amico e gli altri agenti: arrivano i terzetti misti

Se pensavate che vedere sempre gli stessi tre agenti insieme fosse ormai una certezza, c’è una sorpresa. La nuova stagione punta infatti sui terzetti inediti, mescolando professionisti provenienti da squadre e territori differenti.

Tra gli appuntamenti speciali della nuova stagione c’è anche un nuovo capitolo della sfida Milano vs Roma, questa volta ambientato in Trentino. Gli agenti delle due città tornano a confrontarsi direttamente per la seconda volta, ma con una formula decisamente diversa dal solito. Niente gara tutti contro tutti: ricevuto il brief dai clienti, i professionisti saranno chiamati a collaborare all’interno delle rispettive squadre per individuare l’immobile più adatto alle richieste. Una dinamica che mette quindi alla prova non soltanto fiuto immobiliare e capacità di vendita, ma anche spirito di squadra, organizzazione e capacità di trovare un’intesa con i propri colleghi.

Sono previste inoltre le cosiddette "incursioni", con il ritorno di volti già comparsi nel programma: Edoardo Tommasi, Yasemin Baysal, Lorenzo Magni, Damiano Gallo e Natalina Liguori.

La formula di base del programma, comunque, resta intatta: tre agenti ricevono il brief del cliente, scelgono una proprietà da proporre e cercano di valorizzarla durante la visita. Gli altri due seguono tutto dal celebre van, commentando strategie, dettagli e possibili errori dei colleghi. Alla fine arriva il momento più temuto: sarà il cliente a decidere chi ha centrato davvero la richiesta.

Gli ascolti di Casa a Prima Vista: da sorpresa a fenomeno di Real Time

Anche l’ultima stagione ha confermato il grande seguito di pubblico di Casa a Prima Vista, ormai diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili di Real Time. Nel 2025 il programma ha registrato una media di circa 750 mila spettatori e una media si share tra il 3,5% e il 4%, mantenendo una presenza particolarmente solida nella fascia dell’access prime time nonostante la concorrenza fortissima di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Numeri che hanno contribuito a trasformare anche i suoi protagonisti in veri personaggi televisivi. Ida, Gianluca, Mariana e gli altri agenti sono ormai riconoscibili ben oltre il mondo dell’immobiliare, e proprio la loro popolarità rappresenta uno degli ingredienti del successo del programma sia in Tv che sui social.

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