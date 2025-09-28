Trova nel Magazine
Domenica In e Da noi a ruota libera: Mara Venier irrompe nel delitto di Garlasco, Fialdini con Mariotto

Su Rai1 tornano Mara Venier e Francesca Fialdini con le nuove puntate di Domenica In e Da noi… a ruota libera. Ecco le anticipazioni e gli ospiti delle puntate del 28 settembre.

Intrattenimento, emozioni e attualità: il pomeriggio di domenica 28 settembre su Rai1 si preannuncia ricco di contenuti tra informazione, spettacolo e storie coinvolgenti. A partire dalle 14.00, torna Mara Venier con una nuova puntata di Domenica In, seguita alle 17.20 da Da noi… a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini che racconta vite straordinarie e ospita volti noti della TV e della cultura. Ecco le anticipazioni delle due trasmissioni più amate della domenica pomeriggio Rai.

Anticipazioni Domenica In (28 settembre 2025): gli ospiti di Mara Venier

La nuova puntata di Domenica In, in onda dalle 14.00 alle 17.10, sarà un mix di cronaca, attualità e spettacolo. Mara Venier ospita in studio Enrico Brignano, che presenta il suo nuovo spettacolo teatrale I 7 Re di Roma, in scena dal 3 ottobre. Ampio spazio al ritorno di Ballando con le Stelle con le impressioni a caldo di Beppe Convertini, Andrea Delogu, Carolyn Smith, Simone Di Pasquale e Rossella Erra, dopo la prima serata dello show di Milly Carlucci.

Sul fronte dell’attualità, oggi Domenica In proporrà un corposo approfondimento sul caso Garlasco, che in questi giorni sta vivendo una svolta inaspettata nelle indagini. Nel salotto della Venier interverranno alcuni dei volti noti del caso, dal giudice Stefano Vitelli, ai legali Antonio De Rensis e Massimo Lovati, ma anche la giornalista Rita Cavallaro e la Roberta Bruzzone.

A seguire, in studio arrivranno anche i genitori di Paolo, 14enne vittima di bullismo, per una testimonianza toccante. Infine, Enzo Miccio renderà omaggio a Claudia Cardinale, con un racconto emozionante dedicato alla diva scomparsa pochi giorni fa.

Anticipazioni Da noi… a ruota libera (28 settembre 2025): gli ospiti di Francesca Fialdini

Alle 17.20, Da noi… a ruota libera riprende il filo del racconto con il tono intimo e coinvolgente tipico di Francesca Fialdini. La puntata si apre con un collegamento diretto a Ballando con le Stelle: in studio Guillermo Mariotto, la Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale con commenti e curiosità sulla puntata d’esordio.

Tra gli ospiti anche Cristiana Capotondi, protagonista della nuova serie Rai La ricetta della felicità, al fianco di Lucia Mascino, Valeria Fabrizi e Andrea Roncato. La fiction racconta con delicatezza e ironia un’amicizia tutta al femminile.

In arrivo anche il prof. Vincenzo Schettini, amatissimo divulgatore social, che sbarcherà in studoi per presentare il libro La vita che ci piace, dove unisce scienza e vita vissuta.

A chiudere, la storia virale di nonno Mario, 92 anni, diventato una star dei social grazie ai video realizzati con la nipote Elisa: un racconto che unisce affetto, ironia e spontaneità.

