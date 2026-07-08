Garlasco in Tv, l’ex carabiniere Gennaro Cassese indagato per “falsa testimonianza”: cosa non rivelò su Sempio L’ex comandante indagato per omissioni relative all’interrogatorio del 2008: stasera gli ultimi aggiornamenti a Zona Bianca di Giuseppe Brindisi su Rete 4

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Non finiscono i misteri irrisolti intorno al delitto di Garlasco. In attesa di scoprire il destino di Alberto Stasi e Andrea Sempio (con l’ex fidanzato di Chiara Poggi pronto a chiedere la revisione del processo), infatti, il caso più chiacchierato della cronaca nera italiana continua a fare discutere per varie zone d’ombra su cui non è ancora mai stata fatta luce. Oggi mercoledì 8 luglio 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.

Delitto di Garlasco, l’ex comandate dei carabinieri Cassese indagato per falsa testimonianza: perché

A quasi 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi il delitto di Garlasco continua a riservare nuovi sviluppi che alimentano interrogativi sulle prime fasi dell’inchiesta. Tra le ultime novità c’è l’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex comandante dei carabinieri Gennaro Cassese per l’ipotesi di falsa testimonianza. Al centro dell’indagine c’è il verbale dell’interrogatorio del 2008 ad Andrea Sempio, durante il quale il giovane consegnò lo scontrino del parcheggio di Vigevano utilizzato come alibi. Secondo la Procura, il documento presenterebbe omissioni e incongruenze, tra cui la mancata annotazione del malore accusato da Sempio, per il quale fu richiesto l’intervento del 118. Cassese, assistito dall’avvocato Valter Biscotti, respinge ogni addebito e sostiene di non ricordare diversi particolari contestati dagli inquirenti. Intanto la difesa di Alberto Stasi evidenzia come l’ex comandante abbia invece ricordato con precisione altri episodi legati all’indagine.

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Parallelamente Angela Taccia e Liborio Cataliotti, gli avvocati di Andrea Sempio, hanno annunciato un sopralluogo nell’area retrostante la villetta dei Poggi, convinti che tra i campi possano ancora emergere elementi trascurati. Tra questi figura il ritrovamento, mai ufficialmente verbalizzato, di una bicicletta nera rinvenuta tra le sterpaglie, un dettaglio che potrebbe aprire nuovi scenari investigativi in uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi decenni.

Zona Bianca, le anticipazioni di stasera

Oggi mercoledì 8 luglio 2026 anche a Zona Bianca si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. A commentare gli ultimi sviluppi del giallo dell’omicidio di Chiara Poggi ci saranno come ospiti l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, il criminologo Simone Borile, il genetista Pasquale Linarello e il medico forense Francesco Maria Galassi. Spazio anche ai risvolti del vertice NATO ad Ankara, che rappresenta anche il primo incontro tra Giorgia meloni e Donald Trump dopo gli ‘attacchi’ di quest’ultimo.

Quando e dove vedere Zona Bianca in tv e streaming (mercoledì 8 luglio 2026)

Condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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