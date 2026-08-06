Garlasco in Tv, le perizie su Andrea Sempio: cosa emerge su Dna, impronte e pericolosità sociale. Si va verso la chiusura delle indagini Stringono i tempi anche per la difesa di Alberto Stasi: stasera gli ultimi aggiornamenti a Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Le indagini accelerano e il delitto di Garlasco si avvicina a un punto di svolta. Il 28 settembre, infatti, è ormai alle porte e la ‘guerra’ tra le parti continua a suon di consulenze e i tempi stringono sia per la difesa di Alberto Stasi (intenzionata a chiedere la revisione del processo) che per quella di Andrea Sempio. Oggi giovedì 6 agosto 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso dell’omicidio di Chiara Poggi (e non solo) a Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4. Scopriamo le ultime news e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, le nuove perizie su Andrea Sempio: perché la difesa respinge l’ipotesi di pericolosità sociale

L’inchiesta sul delitto di Garlasco si avvicina a una fase decisiva. Entro la scadenza fissata dalla Procura di Pavia, infatti, dovranno essere completate quattro consulenze tecniche che potrebbero determinare l’eventuale rinvio a giudizio di Andrea Sempio, al momento unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Tra gli accertamenti più discussi c’è sicuramente la valutazione psichiatrica, chiamata a stabilire sia l’idoneità di Sempio ad affrontare un processo sia l’eventuale pericolosità sociale. La difesa, attraverso il consulente Armando Palmegiani, respinge con decisione questa ipotesi, evidenziando che nei 19 anni trascorsi dai fatti Sempio non avrebbe mai avuto problemi con la giustizia né manifestato comportamenti violenti. Restano inoltre aperti i nodi relativi alle impronte di scarpe e al Dna rinvenuto sotto le unghie della vittima. Secondo i consulenti della difesa la conformazione del piede di Sempio sarebbe incompatibile con l’impronta trovata sulla scena del crimine, mentre il materiale genetico potrebbe essere spiegato da una contaminazione indiretta, considerati i frequenti rapporti con la famiglia Poggi. Intanto proseguono anche analisi indipendenti sulle tracce presenti nella villetta, alimentando un confronto tecnico che potrebbe incidere sugli sviluppi giudiziari del caso.

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Zona Bianca, le anticipazioni di stasera

Oggi giovedì 6 agosto 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco (e non solo) anche a Zona Bianca. Questa sera verrà infatti dedicato ampio spazio agli ultimi aggiornamenti sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, ma anche e al caldo record di questa estate 2026. Andrà inoltre in scena un’intervista alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone si parlerà di immigrazione e del caso Ceuta.

Quando e dove vedere Zona Bianca in tv e streaming (giovedì 6 agosto 2026)

Condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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