Zona Bianca, i ‘gialli’ di Garlasco e l’intervista a Conte: anticipazioni e cosa vedremo stasera (30 luglio) Torna in onda il talk show condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4: spazio anche alla testimonianza del ragazzo ferito a Crans-Montana

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Dal ‘giallo’ dell’Estathé alla bottiglia d’acqua di Sempio, i misteri irrisolti nel delitto di Garlasco sembrano non avere fine. Oggi giovedì 30 luglio 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso dell’omicidio di Chiara Poggi (ma non solo) a Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4. Spazio anche all’intervista a Giuseppe Conte e alla testimonianza di un ragazzo ferito a Crans-Montana. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Delitto di Garlasco, il mistero dell’Estathé e la bottiglia d’acqua di Sempio

Nel mosaico di elementi tornati al centro dell’attenzione sul delitto di Garlasco figurano anche due aspetti che hanno alimentato il dibattito pubblico senza tradursi, allo stato attuale, in prove decisive. Il primo riguarda il brick di Estathé rinvenuto nella pattumiera della villetta di via Pascoli della famiglia Poggi: alcuni osservatori hanno evidenziato possibili differenze tra la confezione repertata e quelle presenti nel frigorifero dell’abitazione e che Alberto Stasi avrebbe consumato, ipotizzando che potesse provenire da un lotto diverso. Da questa circostanza sono nate domande sull’effettiva origine del contenitore e sulle modalità con cui il reperto fu conservato e analizzato, considerato che la pattumiera venne sequestrata solo diversi mesi dopo l’omicidio. Un secondo punto controverso riguarda invece Andrea Sempio e il racconto relativo alla bottiglia d’acqua acquistata la mattina del delitto. Secondo la madre, infatti, il figlio si sarebbe fermato in un bar per bere rapidamente da una bottiglia consegnata senza tappo prima di rientrare a casa. Questo episodio, tuttavia, non compare nelle prime ricostruzioni fornite dallo stesso Sempio, incentrate soprattutto sulla visita alla libreria e sullo scontrino del parcheggio.

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Zona Bianca, le anticipazioni di stasera

Oggi giovedì 30 luglio 2026 a Zona Bianca si tornerà a parlare del delitto di Garlasco e non solo. In apertura andrà infatti in onda un’intervista al leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Spazio anche ai disagi dell’estate italiana tra emergenza caldo e caro carburanti e alla la testimonianza di Leonardo Bove, il ragazzo rimasto gravemente ferito nel tragico rogo di Crans-Montana e tornato a casa dopo sette mesi in ospedale.

Quando e dove vedere Zona Bianca in tv e streaming (giovedì 30 luglio 2026)

Condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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