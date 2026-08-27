Zona Bianca anticipazioni 27 agosto: caos (e denunce) a Garlasco e novità su Ranucci-Lavitola Al centro anche le nuove analisi della scena del crimine: stasera gli ultimi aggiornamenti a Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il delitto di Garlasco ancora al centro di un nuovo appuntamento di Zona Bianca. Oggi giovedì 20 agosto 2026, infatti, si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso dell’omicidio di Chiara Poggi (e non solo) nel programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4. Spazio anche al caso Ranucci-Lavitola dopo gli interrogatori agli arrestati per l’attentato al conduttore di Report, ma non solo. Scopriamo le anticipazioni e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, la denuncia a Milo Infante per ricettazione, il futuro di Sempio e le nuove analisi della scena del crimine

Il caso Garlasco resta in una fase delicatissima: la nuova inchiesta su Andrea Sempio si avvicina alla chiusura (con la sua difesa che continua a contestare l’impostazione dell’accusa), mentre parallelamente si muove il fronte della possibile revisione della condanna definitiva di Alberto Stasi. Negli ultimi giorni, però, il caso ha aperto anche un nuovo fronte mediatico-giudiziario (e televisivo) che coinvolge Milo Infante: il giornalista ha infatti annunciato di essere stato denunciato per ricettazione dopo aver mostrato in televisione il contenuto di un atto giudiziario relativo alla vicenda. Infante ha detto di aver informato Mediaset e di voler assumere personalmente ogni eventuale responsabilità, definendo la denuncia un fatto che considera particolarmente grave per la sua attività giornalistica. La vicenda è ora destinata a essere valutata nelle sedi competenti, senza che la denuncia equivalga naturalmente a un accertamento di responsabilità. Sullo sfondo rimangono i nodi principali dell’inchiesta: la posizione di Sempio, le numerose questioni riemerse sulle indagini del 2007, la possibile revisione del processo a Stasi e le nuove analisi della scena del crimine che, stando alle parole del consulente della famiglia Poggi Dario Redaelli, non aggiungerebbero "nulla di nuovo"

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Zona Bianca, le anticipazioni di stasera

Oggi giovedì 27 agosto 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Zona Bianca. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Giuseppe Brindisi. Al centro della puntata anche tutti i casi di cronaca e i temi di attualità più discussi, con ospiti in studio e collegamenti. Spazio quindi anche alla vicenda di Sigfrido Ranucci, mentre in questi giorni si ragiona sul possibile nuovo incarico per il giornalista alla luce del caso Lavitola. Tra i temi politici anche le polemiche sul programma choc di Futuro Nazionale proposto dal suo leader Roberto Vannacci. Focus, infine, sul tema della ‘giustizia fai da te’ e il fenomeno dei ‘giustizieri social’.

Quando e dove vedere Zona Bianca in tv e streaming (giovedì 27 agosto 2026)

Condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.

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