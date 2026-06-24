Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Garlasco in Tv, il presunto audio inedito di Andrea Sempio sui video intimi di Chiara Poggi. L’ipotesi del movente

L’intercettazione ‘ripulita’ dalla youtuber Bugalalla Crime e riascoltata dagli inquirenti: stasera gli ultimi aggiornamenti a Zona Bianca di Giuseppe Brindisi

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il delitto di Garlasco continua a tenere banco nel mondo della cronaca nera e le discussioni non sembrano certo destinate a placarsi. Ad alimentare il dibattito, questa volta, è stata un’altra intercettazione inedita di Andrea Sempio, probabilmente legata ai video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio dell’ex fidanzata. Oggi mercoledì 24 giugno 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.

Delitto di Garlasco, il nuovo audio della discordia di Andrea Sempio: come cambia la sua posizione, i video intimi di Chiara Poggi

Spunta un nuovo audio attribuito ad Andrea Sempio e destinato a fare discutere non poco nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Nel corso dell’ultima puntata di Filorosso di Antonino Monteleone, infatti, è stato diffusa un’intercettazione che farebbe riferimento ai tanto chiacchierati video intimi di Chiara Poggi. Francesca Bugamelli, youtuber che segue da tempo il caso, ha parlato di quello che a suo avviso sarebbe l’ennesimo ‘soliliquio’ di Sempio, al momento unico indagato per l’omicidio di Chiara. Secondo la youtuber il file audio sarebbe stato ‘ripulito’ consentendo di percepire passaggi ulteriori rispetto a quelli riportati nelle trascrizioni degli investigatori, che riascolteranno quanto ritenuto ‘irrilevante’ anni fa. Questi dettagli confermerebbero l’argomento trattato da Sempio nel monologo. "Perché hanno visto i filmati po**o… I filmini po**o sono ancora lì. Si sono visti questi filmati po**o". Dimostrare che Sempio fosse a conoscenza dell’esistenza di video intimi collegati a Chiara Poggi, resta oggetto di discussione; quel che è certo è che potrebbe rafforzare l’ipotesi del movente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Zona Bianca, le anticipazioni di stasera

Oggi mercoledì 24 giugno 2026 anche a a Zona Bianca si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Tanti gli approfondimenti sul giallo dell’omicidio di Chiara Poggi: interverranno anche gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, e il consulente della difesa di Andrea Sempio, Armando Palmegiani. Spazio anche alle tensioni tra Giorgia Meloni e il presidente USA Donald Trump.

Quando e dove vedere Zona Bianca in tv e streaming (mercoledì 24 giugno 2026)

Condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche

Chiara Poggi

Garlasco in Tv, Marco Poggi categorico: “Mai visto i video intimi di Chiara e Stasi”. L’ipotesi ‘assurda’ su Andrea Sempio

Il fratello di Chiara Poggi ha ribadito la sua versione parlando anche della chiavet...
Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco in Tv, Sempio e l'intercettazione sui video intimi che può cambiare tutto. Bocellari: "Condotte illecite". Poi gli scontri in diretta

Ampio spazio dedicato a Garlasco nella prima puntata stagionale di Zona Bianca, in o...
Chiara Poggi

Garlasco in Tv, la posizione di Andrea Sempio si aggrava: per i pm fu “annientamento furioso”

Sono ore bollenti per il caso dell’omicidio di Chiara Poggi: ascoltato Stasi, staser...
Chiara Poggi

Garlasco in Tv, nuova battaglia sull’impronta 33 e l’incognita della bicicletta ‘sparita’: la posizione di Sempio

Riparte la ‘guerra’ dattiloscopica tra le parti, spunta anche un nuovo caso: stasera...
Alberto Stasi

Garlasco in Tv, le foto di Stasi fuori dal carcere e la madre di Sempio trasferita in psichiatria: l’appello degli avvocati e ultime news

L’ex fidanzato di Chiara Poggi è tornato al lavoro e prepara la richiesta di revisio...
Andrea Sempio

Ore 14 Sera, Infante torna in onda per la svolta su Garlasco: Sempio 'respinto' e presunto colpevole. La reazione dei Poggi

Stasera nuovo speciale dello spin-off serale di Ore 14 dedicato gli ultimi sviluppi ...
Chiara Poggi

Garlasco in Tv, la versione della genetista Denise Albani e la ‘nuova vita’ di Stasi: cosa succede

Le parole della genetista tornata in tv: stasera si parlerà degli ultimi sviluppi de...
Andrea Sempio

Garlasco in Tv, la ‘guerra’ delle consulenze allunga i tempi: la perizia che può incastrare Sempio

Il botta e risposta a suon di relazioni rimette in discussione tutto: stasera si par...
Chiara Poggi Antonio De Rensis

Garlasco in Tv, caos intercettazioni. De Rensis non ci sta: "Tutto questo è grave”. Cosa succede

Storie Italiane venerdì 12 giugno 2026 ha dedicato spazio alle intercettazioni di Se...

Ferrara Summer Festival

Ferrara Summer Festival 2026

Tutto quello che bisogna sapere sull'evento più atteso dell'estate

LEGGI

Personaggi

Alberto Stasi

Alberto Stasi
Giuseppe Poggi

Giuseppe Poggi
Chiara Poggi

Marco Poggi
Gianluca Zanella

Gianluca Zanella

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963