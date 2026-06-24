Garlasco in Tv, il presunto audio inedito di Andrea Sempio sui video intimi di Chiara Poggi. L’ipotesi del movente
L’intercettazione ‘ripulita’ dalla youtuber Bugalalla Crime e riascoltata dagli inquirenti: stasera gli ultimi aggiornamenti a Zona Bianca di Giuseppe Brindisi
Il delitto di Garlasco continua a tenere banco nel mondo della cronaca nera e le discussioni non sembrano certo destinate a placarsi. Ad alimentare il dibattito, questa volta, è stata un’altra intercettazione inedita di Andrea Sempio, probabilmente legata ai video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio dell’ex fidanzata. Oggi mercoledì 24 giugno 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.
Delitto di Garlasco, il nuovo audio della discordia di Andrea Sempio: come cambia la sua posizione, i video intimi di Chiara Poggi
Spunta un nuovo audio attribuito ad Andrea Sempio e destinato a fare discutere non poco nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Nel corso dell’ultima puntata di Filorosso di Antonino Monteleone, infatti, è stato diffusa un’intercettazione che farebbe riferimento ai tanto chiacchierati video intimi di Chiara Poggi. Francesca Bugamelli, youtuber che segue da tempo il caso, ha parlato di quello che a suo avviso sarebbe l’ennesimo ‘soliliquio’ di Sempio, al momento unico indagato per l’omicidio di Chiara. Secondo la youtuber il file audio sarebbe stato ‘ripulito’ consentendo di percepire passaggi ulteriori rispetto a quelli riportati nelle trascrizioni degli investigatori, che riascolteranno quanto ritenuto ‘irrilevante’ anni fa. Questi dettagli confermerebbero l’argomento trattato da Sempio nel monologo. "Perché hanno visto i filmati po**o… I filmini po**o sono ancora lì. Si sono visti questi filmati po**o". Dimostrare che Sempio fosse a conoscenza dell’esistenza di video intimi collegati a Chiara Poggi, resta oggetto di discussione; quel che è certo è che potrebbe rafforzare l’ipotesi del movente.
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Zona Bianca, le anticipazioni di stasera
Oggi mercoledì 24 giugno 2026 anche a a Zona Bianca si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Tanti gli approfondimenti sul giallo dell’omicidio di Chiara Poggi: interverranno anche gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, e il consulente della difesa di Andrea Sempio, Armando Palmegiani. Spazio anche alle tensioni tra Giorgia Meloni e il presidente USA Donald Trump.
Quando e dove vedere Zona Bianca in tv e streaming (mercoledì 24 giugno 2026)
Condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.
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