Garlasco in Tv, le tre fotografie in Procura del fascicolo su Sempio: cosa è emerso
Scoppia il caso sugli scatti della Vigilia del 2016: stasera gli ultimi aggiornamenti a Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4
I celebri ’21 secondi’ ancora al centro del delitto di Garlasco. Il magistrato Mario Venditti (ex procuratore aggiunto di Pavia) ha infatti affermato che sarebbero bastati 21 secondi per capire che nell’inchiesta bis su Andrea Sempio non c’erano elementi solidi, arrivando rapidamente all’archiviazione. Niente di più lontano dalla realtà, però, dato che al momento ogni scenario resta aperto, con Alberto Stasi pronto a chiedere la revisione del processo. Oggi giovedì 20 agosto 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso dell’omicidio di Chiara Poggi (e non solo) a Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4. Scopriamo le ultime news e tutti i dettagli.
Delitto di Garlasco, le tre fotografie scattate in Procura alla vigilia di Natale. Riflettori ancora puntati su Sempio
Le tre fotografie scattate il 24 dicembre 2016 all’interno di un ufficio della Procura di Pavia sono uno degli elementi tornati al centro del dibattito sul caso Garlasco. Gli scatti, infatti, risultano associati al telefono personale dell’allora maggiore dei carabinieri Maurizio Pappalardo e sono emersi nell’ambito degli atti dell’indagine della Procura di Brescia che lo riguarda. Durante l’interrogatorio Pappalardo ha dichiarato di non ricordare di essere entrato in Procura quel giorno e di non aver svolto attività investigativa sul caso dell’omicidio Chiara Poggi, sostenendo di averne seguito le vicende attraverso la stampa. Di fronte alla documentazione fotografica, però, ha ipotizzato che l’accesso potesse essere stato richiesto dal comando provinciale, senza però ricordare con precisione le circostanze. Le immagini mostrerebbero il conferimento di un incarico allo studio Giarda e due pagine relative ai tabulati telefonici del 2007. La vicenda assume particolare rilievo perché gli scatti riguardano documenti dell’indagine su Andrea Sempio, compiuti a distanza di anni dall’omicidio. Il punto centrale resta quindi da chiarire: chi autorizzò l’accesso al fascicolo e per quale motivo? Le fotografie, da sole, non rispondono a queste domande, ma documentano un episodio che continua a suscitare interrogativi sulla gestione degli atti dell’inchiesta.
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Zona Bianca, le anticipazioni di stasera
Oggi giovedì 20 agosto 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Zona Bianca. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Giuseppe Brindisi. Al centro della puntata anche tutti i casi di cronaca e i temi di attualità più discussi, con ospiti in studio e collegamenti.
Quando e dove vedere Zona Bianca in tv e streaming (giovedì 20 agosto 2026)
Condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.
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