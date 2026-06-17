Zona Bianca torna su Rete 4 e stavolta può battere tutti: nuove rivelazioni su Garlasco e la grande occasione di Brindisi
Il talk show sbarca oggi nella prima serata del mercoledì Mediaset per ritagliarsi uno spazio importante nel racconto della cronaca in tv
Giuseppe Brindisi prova a prendersi la scena. Oggi mercoledì 17 giugno 2026, infatti, la nuova edizione di Zona Bianca debutta nel prime time di Rete 4 e accompagnerà il pubblico Mediaset per tutta l’estate. Per Brindisi si tratta di una vera e propria occasione per ritagliarsi uno spazio importante nel racconto della cronaca italiana sul piccolo schermo, ‘approfittando’ anche del sempre più acceso dibattito e degli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco. Scopriamo tutti i dettagli e le anticipazioni.
Zona Bianca, al via la nuova edizione: la grande chance di Giuseppe Brindisi con Garlasco
Debutta questa sera nella nuova collocazione del mercoledì Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi. Il talk show accompagnerà il pubblico di Rete 4 per tutta l’estate, in una stagione televisiva che sta già vedendo progressivamente fermarsi gran parte dei principali talk di approfondimento e attualità (Brindisi prende il posto di Tommaso Labate e Realpolitik e, per il momento, resta solo Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca). La trasmissione andrà in onda ogni mercoledì in prima serata, confermando la scelta di Mediaset di affidare a Brindisi uno degli slot più importanti del periodo estivo.
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Tra i temi destinati a occupare un ruolo di primo piano c’è ovviamente il delitto di Garlasco, tornato prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica dopo la riapertura del caso e, più recentemente, con la chiusura delle indagini preliminari. Brindisi segue già il caso con particolare continuità, intervenendo e commentando quasi quotidianamente le novità attraverso i propri profili social; c’è dunque da scommettere che Zona Bianca dedicherà ampio spazio alla vicenda, contribuendo anche ad alimentare il dibattito pubblico.
Da palinsesto la concorrenza del mercoledì sarà rappresentata soprattutto da Chi l’ha visto? e Federica Sciarelli, che però già stasera non dovrebbe prevedere approfondimenti sul caso Garlasco e con ogni probabilità chiuderà i battenti a breve (negli ultimi anni l’ultima puntata è andata in onda a inizio luglio). Uno scenario ideale per Brindisi che potrebbe favorire Zona Bianca a farsi spazio anche e soprattutto negli ascolti tv.
Zona Bianca, le anticipazioni di stasera
Oggi mercoledì 17 giugno 2026 – come detto – a Zona Bianca si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Nel corso della puntata interverranno anche gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, e il consulente della difesa di Andrea Sempio, Armando Palmegiani. Spazio anche all’accordo di pace tra Usa e Iran e agli ultimi aggiornamenti sul caso Pierina Paganelli dopo l’assoluzione di Louis Dassilva.
Quando e dove vedere Zona Bianca in tv e streaming (mercoledì 17 giugno 2026)
Condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.
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