Garlasco in Tv, 19 anni dopo il caso Chiara Poggi non è ancora chiuso: cosa cercano gli inquirenti, 46 giorni decisivi per Sempio Cosa succederà ad Alberto Stasi a settembre: stasera gli ultimi aggiornamenti a Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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A esattamente 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi il caso Garlasco è ancora al centro di nuove indagini. La Procura di Pavia lavora sugli ultimi accertamenti su DNA, impronte e dinamica del delitto, mentre Andrea Sempio attende le decisioni dei pm e Alberto Stasi guarda alla possibile revisione della sua condanna. Il 28 settembre, termine fissato per la chiusura delle indagini, potrebbe segnare un nuovo passaggio decisivo. Oggi giovedì 13 agosto 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso dell’omicidio di Chiara Poggi (e non solo) a Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4. Scopriamo le ultime news e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, il 19esimo anniversario: la situazione di Andrea Sempio e Stasi, cosa sta cercando la Procura

A 19 anni dal delitto di Garlasco il 13 agosto 2007, l’inchiesta resta aperta su nuovi fronti. La famiglia Poggi, come ogni anniversario, ricorderà Chiara in forma privata, chiedendo silenzio e raccoglimento. Alberto Stasi, condannato definitivamente a 16 anni e oggi in affidamento in prova dopo dieci anni di carcere, potrebbe vedere riaprirsi la possibilità di una revisione del processo. Parallelamente, Andrea Sempio, oggi unico indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia, rischia il rinvio a giudizio per omicidio aggravato. La Procura, che ha prorogato le indagini fino al 28 settembre, sta effettuando ulteriori accertamenti genetici e sulle impronte. Particolare attenzione è rivolta alla traccia di DNA trovata sotto le unghie di Chiara, ritenuta riconducibile alla linea paterna della famiglia Sempio, e alle impronte di una suola "a pallini", che gli investigatori ritengono compatibile con una scarpa Frau numero 42. La difesa di Sempio contesta però gli elementi accusatori: sostiene che l’"impronta 33" non sia attribuibile, che le impronte delle scarpe non siano compatibili con il piede dell’indagato e mette in dubbio la ricostruzione della dinamica del delitto. Sono inoltre in corso consulenze medico-legali, genetiche e psichiatriche. Il prossimo autunno potrebbe dunque essere decisivo sia per Sempio sia per l’eventuale revisione della condanna di Stasi.

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Zona Bianca, le anticipazioni di stasera

Oggi giovedì 13 agosto 2026, nel giorno del 19esimo anniversario della morte di Chiara Poggi, si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Zona Bianca. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Giuseppe Brindisi. Nella puntata di questa sera spazio anche al caso Ceuta, dove potrebbe arrivare un nuovo massiccio ingresso di migranti entro il 15 agosto, e a un focus sulle differenze dell’estate e delle vacanze tra i ricchi e le persone meno abbienti.

Quando e dove vedere Zona Bianca in tv e streaming (giovedì 13 agosto 2026)

Condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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