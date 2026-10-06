Zelig 30, Hunziker rimpiazza Bisio con Ale e Franz (e Gerry Scotti): anticipazioni, comici e il 'pericolo' Raoul Bova Zelig 30 riparte oggi - martedì 6 ottobre - su Canale 5: Michelle Hunziker con Ale e Franz alla conduzione, ospiti Gerry Scotti e Paolo Rossi e tanti comici sul palco.

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Ufficio stampa mediaset

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Il martedì sera si torna a ridere con Zelig. Dopo la prima parte delle celebrazioni del trentennale andata in onda a gennaio, il comic show più longevo della televisione italiana torna con quattro nuove puntate e una novità che si vede subito: via la coppia Bisio-Incontrada, dentro Michelle Hunziker, Ale e Franz. Il nuovo ciclo di Zelig 30 parte stasera, 6 ottobre 2026, in prima serata su Canale 5. La formula resta quella che il pubblico conosce da trent’anni, ma con qualche novità pensata per dare una rinfrescata a uno show che, dopo tre decenni, non può certo rinnegare se stesso. Ecco tutte le anticipazioni.

Zelig 30, anticipazioni e ospiti della prima puntata (5 ottobre 2026)

Per la prima puntata arrivano due superospiti: Gerry Scotti e Paolo Rossi. Sul palco ci saranno poi alcuni dei comici più iconici della storia dello show: Raul Cremona, Nuzzo Di Biase, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Vincenzo Comunale, Leonardo Manera, Gigi Rock, Francesco Migliazza, Senso D’Oppio, Claudio Batta, Virgigno, Federica Ferrero e Bruce Ketta. Il cast non sarà necessariamente identico in ogni serata: i comici ruoteranno nel corso delle quattro puntate, con artisti diversi pronti ad alternarsi sul palco.

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Zelig 30, cosa cambia nell’edizione 2026

La rivoluzione, a dire il vero, non c’è. E forse è anche giusto così: dopo trent’anni, cambiare completamente Zelig significherebbe rischiare di trasformarlo in qualcos’altro. Restano quindi sketch, monologhi, personaggi e comicità dal vivo. La novità più evidente è il Best Minute, una gara nella gara dedicata ai momenti più divertenti della storia del programma.

A giudicarli saranno Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio. Ogni settimana i tre proporranno il loro minuto preferito, scelto tra circa 25mila minuti di comicità accumulati nell’archivio storico di Zelig, e insieme eleggeranno il Best Minute della puntata. Questa novità nel format rappresenta un modo per trasformare il trentennale in qualcosa di più di una semplice celebrazione nostalgica, trasformando il passato in parte attiva del nuovo spettacolo.

A completare le serate ci sarà la Roy Paci Orchestra, con la musica dal vivo che da sempre accompagna Zelig. C’è però un dettaglio recente che riguarda proprio Roy Paci. Il musicista, circa due settimane fa, era stato costretto a cancellare due concerti per problemi di salute e a sottoporsi a un intervento d’urgenza. Qualche giorno dopo ha rassicurato i fan, spiegando che l’operazione era andata bene e che era tornato a casa.

Va chiarito, quindi, che Zelig è un programma registrato. Le puntate che vedremo in tv sono state realizzate prima dei recenti problemi di salute dell’artista. La presenza sua e della sua orchestra appartiene quindi a registrazioni precedenti all’intervento e non a una diretta.

Michelle Hunziker, Ale e Franz: la nuova conduzione dopo Claudio Bisio

Il vero salto di questa edizione è davanti alle telecamere. Michelle Hunziker, Ale e Franz saranno insieme alla conduzione di Zelig. Per loro non si tratta della prima volta insieme. La conduttrice svizzera e il duo comico hanno condiviso il percorso di Zelig già nei primi anni Duemila e sono tornati a incrociarsi anche nelle successive esperienze del programma. La vera novità è che saranno insieme al timone dello spettacolo. E inevitabilmente salterà all’occhio la mancanza di Claudio Bisio, per decenni volto simbolo dello show. Il suo addio, insieme a quello di Vanessa Incontrada, chiude un’epoca e rappresenta la vera rivoluzione di questa stagione, visto che anche l’edizione dello scorso gennaio era stata costruita attorno a loro.

Zelig 30, quante puntate sono e quando finisce

Le nuove puntate di Zelig sono quattro, tutte trasmesse in prima serata su Canale 5 e tutte di martedì. Il debutto è previsto il 6 ottobre, con appuntamento alle 21.20 e chiusura prevista intorno alle 00.50, per circa 180 minuti. Lo show sarà disponibile anche in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Questo il calendario della programmazione:

6 ottobre 2026: prima puntata

prima puntata 13 ottobre 2026: seconda puntata

seconda puntata 20 ottobre 2026: terza puntata

terza puntata 27 ottobre 2026: quarta puntata

Zelig 30 contro Raoul Bova e Milo Infante: la programmazione del 5 ottobre

Per Zelig 2026 la sfida del martedì sera non sembra proibitiva. Su Rai 1 prosegue Tutto l’amore che resta, la serie TV con Raoul Bova che al debutto della scorsa settimana ha ottenuto 2.673.000 spettatori e il 17,3% di share: un risultato discreto, ma non quello di una fiction schiacciasassi. Su Rete 4 c’è Verità Nascoste con Milo Infante, che punta sulla cronaca e sul traino delle novità in arrivo nel caso Garlasco, ma si tratta di un’offerta che può intercettare un pubblico diverso da quello potenzialmente interessato a Zelig. Sulla carta, quindi, Hunziker e Ale e Franz potrebbero strappare un buon risultato di share già al debutto. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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