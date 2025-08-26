Yoga Radio Estate, terza serata di musica su Italia1: super ospiti e chi canta, anticipazioni L’appuntamento è per questa sera con lo storico show musicale che anima le piazze più iconiche dell’Emilia-Romagna: ecco i dettagli di ciò che vedremo.

Siamo ormai arrivati al terzo appuntamento di Yoga Radio Estate, lo storico show musicale live prodotto da Radio Bruno e condotto per l’occasione da Rebecca Staffelli e Stefano Corti, affiancati dall’conico speaker Enzo Ferrari. Non c’è che dire, l’estate di Italia1 continua a tingersi di ottima musica e, dopo il successo delle prime due tappe, ecco un nuovo appuntamento ricco di energia, ritmo e ospiti d’eccezione pronti a trasformare la piazza centrale di Modena in un grande palco a cielo aperto. Tra super ospiti, giovani talenti e hit amatissime, ecco cosa vedremo stasera in tv su Italia 1.

Yoga Radio Estate, anticipazioni: tutti i cantanti di stasera

È quasi tutto pronto per il terzo imperdibile appuntamento con lo storico show musicale che anima le piazze più iconiche dell’Emilia-Romagna. Anche questa sera Rebecca Staffelli e Stefano Corti condurranno uno show ricco di musica e ospiti d’eccezione: la terza serata di Yoga Radio Estate promette infatti scintille, con un palco allestito nel cuore di Modena su cui saliranno alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano, pronti a regalare al pubblico in piazza e a casa un viaggio tra hit del momento e grandi successi.

La scaletta vede super ospiti d’eccezione, artisti già protagonisti delle classifiche estive, ma anche giovani voci emergenti che stanno conquistando fan e streaming a non finire. Attesi dunque brani che faranno ballare, duetti inediti e sorprese pensate per rendere questa tappa ancora più spettacolare. Ma, entrando ancor più nel particolare, chi saranno i grandi artisti che saliranno sul palco questa sera? Secondo la scaletta, ad animare la serata con ottima musica si alterneranno:

Rocco Hunt

Noemi

Serena Brancale

Kekko dei Modà

Fabio Rovazzi

Paola Iezzi

Dani Faiv

Anna Tatangelo

Sangiovanni

Baby K

Antonia

Fred De Palma

Joan Thiele

Rhove

Bianca Atzei

Shablo

Joshua

Tormento

Mimì

LDA

Levante

Chiamamifaro

Quando e dove vederlo

Yoga Radio Estate andrà in onda questa sera, martedì 26 agosto 2025, in prima serata su Italia1 alle ore 21.30 circa. Lo show sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Con il suo mix scoppiettante di musica dal vivo, ospiti d’eccezione e l’energia unica delle piazze emiliano-romagnole, Yoga Radio Estate si conferma tra gli eventi più seguiti e coinvolgenti del palinsesto estivo di Italia1. Una serata tutta da vivere, tra balli, emozioni e canzoni che accompagnano le notti più calde della stagione. Un appuntamento imperdibile con tanta buona musica e divertimento assicurato.

