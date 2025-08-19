Watson, la detective story in prima visione da stasera su Canale 5: trama e anticipazioni Al via la nuova serie televisiva basata sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle che vede come protagonista il dottor John Watson: ecco cosa vedremo.

L’appuntamento è per questa sera, martedì 19 agosto 2025, con il debutto della serie Watson, una detective story basata sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle che racconta le mosse dell’iconico Dottor John Watson a sei mesi dalla morte di Sherlock Holmes per mano di Moriarty. In altre parole, la versione contemporanea di un vero cult della letteratura e del mondo del cinema, che vede come protagonista l’attore Morris Chestnut: ecco nel dettaglio cosa vedremo stasera in tv su Canale 5.

Watson, cosa vedremo stasera: trame e anticipazioni

Il primo episodio in onda questa sera si intitola Un nuovo inizio, e racconta le prime mosse di Watson a sei mesi dalla morte di Sherlock Holmes per mano di Moriarty. John Watson riprende la carriera medica come direttore di una clinica per malattie rare e problemi insoliti, la Holmes Clinic a Pittsburgh, in Pennsylvania. Tuttavia, la vecchia vita di Watson è pronta a tornare: Moriarty è ancora vivo e il Dottore è pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia.

Nel secondo episodio di questa sera, intitolato Giubbe rosse, Watson indaga insieme ai suoi collaboratori sul caso di un padre di famiglia con un proiettile conficcato in testa, il quale insiste di essere un soldato scozzese, nascondendo però qualcosa di losco. Nel frattempo, il Dottor Watson cerca indizi sulla nuova frequentazione della sua ex moglie Mary, mentre Ingrid cerca di capire quale sia il suo segnale quando Watson la smaschera per aver mentito.

Nel terzo episodio in onda stasera, intitolato Aspettando la battuta finale, Watson e i suoi colleghi Indagano sulla storia di una cabarettista collassata durante una serata. Un caso apparentemente semplice si rivela in realtà molto più complesso e misterioso del previsto. Nel frattempo, il team del Dottor Watson si preoccupa notevolmente quando quest’ultimo perde i sensi e subisce un altro trauma cranico, nascondendo a tutti il peggioramento dei suoi sintomi.

Watson, il cast della serie su Canale 5

Questa nuova e imperdibile serie vedrà come protagonista l’attore Morris Chestnut nei panni del Dottor John Watson, genetista clinico per molti anni braccio destro dell’iconico Sherlock Holmes. Accanto a lui vedremo Eve Harlow nel ruolo della Dottoressa Ingrid Derian, neurologa altamente qualificata ma con un passato oscuro; e Peter Mark Kendall nei panni del Dr. Stephens Croft e del Dr. Adam Croft, fratelli gemelli identici, specialisti in malattie infettive e medicina funzionale.

Infine, nel cast troveremo anche Ritchie Coster come Shinwell Johnson, ex criminale che lavora come assistente amministrativo alla clinica; Inga Schlingmann nel ruolo della Dottoressa Sasha Lubbock, specialista in reumatologia e immunologia; e Rochelle Aytes nei panni della Dottoressa Mary Morstan, noto chirurgo della East Coast e moglie separata di Watson.

Quando e dove vedere la serie Watson

La serie Watson andrà in onda a partire da oggi, martedì 19 agosto 2025, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Le puntate saranno poi disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Un appuntamento assolutamente imperdibile.

