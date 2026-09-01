Verità Nascoste, Milo Infante parte di sera tra depistaggi ed errori: nuove rivelazioni choc su Garlasco
Oggi martedì 1° settembre 2026 al via il nuovo programma della prima serata di Rete 4: 22 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, tutte le anticipazioni
Dopo il debutto pomeridiano con Verità Nascoste – Il diario e la prima settimana di Ore 11, Milo Infante compie il salto in prima serata su Rete 4. Oggi martedì 1° settembre 2026, infatti, arriva Verità Nascoste, il nuovo appuntamento Mediaset dedicato ai grandi casi di cronaca, tra vicende ancora irrisolte, nuovi elementi e domande che attendono una risposta. Nella prima puntata ampio spazio verrà dedicato al delitto di Garlasco e al caso Denise Pipitone, a 22 anni esatti dalla scomparsa della bambina nel trapanese. Scopriamo le anticipazioni e tutti i dettagli.
Milo Infante debutta su Rete 4 e torna a occuparsi del delitto di Garlasco: le ultime news sul caso Chiara Poggi
È il caso Garlasco a occupare uno dei capitoli centrali della prima puntata di Verità Nascoste, il nuovo programma targato Videonews che segna l’esordio di Milo Infante in prima serata su Rete 4 dopo l’addio alla Rai. Dopo la settimana pomeridiana con Verità Nascoste – Il diario e la prima settimana al timone di Ore 11, infatti, il giornalista approda dunque alla fascia serale con un approfondimento dedicato ai grandi misteri della cronaca. Su tutti, ovviamente, il delitto di Garlasco, con nuovi documenti relativi ai presunti depistaggi e alle criticità delle prime indagini, attraverso le analisi dell’avvocato di Alberto Stasi, Giada Bocellari, e il legale di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, oltre al consulente della famiglia Poggi Dario Redaelli.
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Verità Nascoste, le anticipazioni di stasera
Oggi martedì 1° settembre 2026 a Verità Nascoste si tornerà dunque a parlare del delitto di Garlasco, ma non solo. Ampio spazio anche agli altri casi che continuano a interrogare l’opinione pubblica. A 22 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, le parole di Piera Maggio e Piero Pulizzi riportano al centro una vicenda ancora senza una risposta definitiva. Si parlerà poi della profanazione della tomba di Pamela Genini, mentre proseguono gli accertamenti per individuare il responsabile. Infine, aggiornamenti sul giallo di Pietracatella, dove l’inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella e della figlia Sara potrebbe essere arrivata a un punto di svolta. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Milo Infante, chiamato all’esordio in una prima serata Mediaset.
Quando e dove vedere Verità Nascoste in tv e streaming (martedì 1° settembre 2026)
Condotto da Milo Infante, Verità Nascoste va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.
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