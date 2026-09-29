Verità nascoste: Milo Infante piomba su Garlasco con l’avvocato di Stasi (dopo il caos), poi nuove rivelazioni su Pamela Genini
Oggi martedì 29 settembre 2026 torna in onda il programma della prima serata di Rete 4: le parole dell’ex socio di Francesco Dolci e tutte le anticipazioni
Nuova puntata di Verità Nascoste, che oggi martedì 29 settembre 2026 punta i riflettori su alcuni dei casi di cronaca che continuano a suscitare interrogativi e attenzione. Milo Infante torna ad approfondire gli ultimi sviluppi, con particolare spazio al delitto di Garlasco e alla chiusura delle indagini su Andrea Sempio, ma anche alle vicende legate a Pamela Genini e Francesco Dolci. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Rete 4. Scopriamo le anticipazioni e tutti i dettagli.
Caso Garlasco, le nuove carte dopo la chiusura delle indagini su Sempio
È il caso Garlasco a occupare il cuore della puntata di questa sera di Verità Nascoste, anche e soprattutto alla luce delle novità emerse nelle ultime ore. La Procura di Pavia ha infatti chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Il nuovo avviso di conclusione dell’inchiesta arriva dopo ulteriori accertamenti e il deposito di nuove consulenze, tra cui quelle relative all’impronta della scarpa trovata nella villetta e agli elementi genetici. Secondo l’impostazione accusatoria, gli approfondimenti avrebbero rafforzato il quadro a carico di Sempio e l’ipotesi di un omicidio aggravato. La difesa avrà ora venti giorni per presentare eventuali controdeduzioni, mentre il passaggio successivo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. Parallelamente, gli ultimi elementi dell’inchiesta vengono guardati con attenzione anche nell’ambito della possibile revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Un approfondimento che coinvolgerà anche gli avvocati Giada Bocellari e Liborio Cataliotti.
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Verità Nascoste, le anticipazioni di stasera: i casi Pamela Genini e Francesco Dolci
Accanto a Garlasco, Verità Nascoste torna sul caso di Pamela Genini, con due interviste inedite destinate ad aggiungere nuovi elementi al racconto della vicenda. Tra i contributi annunciati c’è la testimonianza del meccanico intervenuto sulla vettura della donna, chiamato a riferire sulla presunta manomissione dei freni. Un elemento che sarà analizzato nel corso della puntata insieme agli altri aspetti ancora da chiarire. Spazio anche alla vicenda giudiziaria che riguarda Francesco Dolci: a parlare sarà un suo ex socio, con un’intervista dedicata anche all’accusa di bancarotta fraudolenta contestata nei suoi confronti.
Quando e dove vedere Verità Nascoste in tv e streaming (martedì 29 settembre 2026)
Condotto da Milo Infante, Verità Nascoste va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.
Guida TV
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01 Ottobre 2026
Ore 14Rai 2
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